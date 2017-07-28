Эвакуация, перекрытия, барьеры: сегодня в полночь по Ленина запретят ездить на машинах

Власти будут закрывать ул. Ленина по выходным
Власти будут закрывать ул. Ленина по выходным

Ул. Ленина в Новосибирске станет пешеходной по выходным до середины сентября — НГС советует автолюбителям убрать свои машины в пятницу вечером.


С 0:00 субботы 29 июля до 5:00 понедельника 31 июля ул. Ленина станет пешеходной. 


Улицу закроют для машин на участках от пл. Ленина до ул. Советской и от ул. Советской до ул. Урицкого — т.е. улицы, пересекающие Ленина, будут для автомобилистов открыты.


Власти пообещали, что каждые выходные до 17 сентября на пешеходной улице будут устраивать разные фестивали. Например, на первых августовских выходных пройдёт День железнодорожника, а затем фестиваль «Сибирский умелец», приуроченный ко Дню строителя.


На этой неделе на улице появились новые знаки дорожного движения.


В выходные новосибирцам запретили:


  • поворачивать на ул. Ленина с Красного проспекта и ул. Советской,
  • заезжать на ул. Ленина с пл. Ленина и с ул. Советской,
  • парковаться на улице от пл. Ленина до ул. Урицкого.
Новые дорожные знаки на ул. Ленина
Новые дорожные знаки на ул. Ленина


Кроме того, власти города решили подстраховаться и поставить на границах пешеходных участков ул. Ленина заградительные барьеры.


При этом даже жителям домов на ул. Ленина нельзя будет оставить свои авто под окнами — в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области заверили, что машины всех нарушителей эвакуируют на штрафстоянки.


Нарушителями парковки станут все, кто поставил машину на ул. Ленина и не забрал её до полуночи — всех эвакуируют. 


«Если автомобили будут нарушать правила дорожного движения и там установлены знаки, значит за нами контроль. Будем работать по нарушению правил парковки. Если водитель заехал в разрешённый промежуток времени, но не успел выехать — всё равно несёт ответственность», — пояснили в Госавтоинспекции.


Нарушивших правила парковки водителей кроме эвакуации авто, стоимость которой недавно выросла, ждёт штраф в 1500 руб.

Ксения Евдокимова
Фото Юлии Шипициной
Инфографика Михаила Салагаева

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