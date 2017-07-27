Назад в СССР: в Новосибирске начали торговать пепси-колой в ретро-бутылочках

Ретро-бутылки с пепси-колой очень похожи на старые, но напиток в них обойдётся вдвое дороже. Фото Стаса Соколова





В новосибирских магазинах сети «Пятёрочка» появилась газировка компании PepsiCo в ретро-бутылках, полностью копирующих тару, в которой этот напиток выпускался ещё в СССР.







На бутылках объёмом 0,33 литра точно такая же этикетка, которая была на «советской» пепси-коле — единственное отличие в том, что сейчас на ней указана ещё и энергетическая ценность (это требование законодательства).





Ретро-пепси-кола стоит 65 руб. — это на 10 руб. дороже, чем вдвое большая по объёму обычная пластиковая бутылка с точно таким же напитком.





Пепси-кола была первым западным продуктом, производство которого было налажено в СССР ещё в 1974 году в Новороссийске. Это стало возможным отчасти потому, что ещё в 1959 году на выставке «Промышленная продукция США» в московском парке Сокольники президент компании PepsiCo International Дональд Кендалл смог уговорить своего друга тогдашнего вице-президента США Ричарда Никсона подвести Никиту Хрущёва к стенду производителя газировки и дал ему попробовать заморский напиток.







Линия розлива в СССР. Фото pepsico.com





Новосибирск стал третьим городом СССР, где начали выпускать пепси-колу — здесь её производили на «Новосибирском пиввинкомбинате» (после приватизации получившем названием «ВИНАП»). Вплоть до начала 90-х бутылки с пепси были одним из трёх продуктов (два других — наборы пирожных и кукурузные палочки), который чаще всего везли в другие города Сибири гости Новосибирска и транзитные пассажиры.







Старый указатель 90-х годов, когда напитки «ПепсиКо» ещё разливали на заводе «ВИНАП». Фото Стаса Соколова





Использование ретростилистики для привлечения покупателей — известный приём в маркетинге. Так, сегодня целый ряд производителей мороженого, сгущённого молока, пива и т.д. выпускают продукты с этикетками, которые воспроизводят советскую стилистику. В Новосибирске, например, работает бар «Буфет № 1», который стилизован под советские питейные заведения. Ретро-формат, впрочем, не обязательно обращается к советскому наследию. Например, сеть мобильных кофеен Peaberry использует старые микроавтобусы польского и немецкого производства.

