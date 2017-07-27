Возле «Студенческой» появились необычные лавочки

Лавки возле входа в метро «Студенческая» у ТЦ «Метромаркет»

Возле ТЦ «Метромаркет», со стороны входа в метро «Студенческая» на пр. Карла Маркса, появились металлические лавки необычного вида.





«Возле входа в метро стоит 5 лавок. Я сегодня первый день пешком, а в городе столько интересного происходит, оказывается. Лавочки, ещё пока не крашенные, но выглядят интересно», — рассказал житель Новосибирска Андрей Моисеев, приславший фото в редакцию НГС.НОВОСТИ.





Как выяснилось, новые лавки поставили владельцы ТЦ «Метромаркет» — и это только первый шаг по преображению квартала.





«Торговые центры "Метромаркет" и "Амстердам" договорились объединить свои концепции и сделать торговый квартал. В течение месяца мы установим в этом месте не только лавочки, но и стилизованные под голландскую архитектуру модели — к примеру, мельницы. Сделаем единую пешеходную дорожку у ТЦ. Поэтому это только начало благоустройства. Лавочки просто изготовили, их ещё нужно красить, может, на них будут вырезаны буквы торгового центра "Амстердам"», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ управляющий ТЦ «Метромаркет» и ТЦ «Амстердам» Алексей Терёхин.





В мае в другом конце города, на ул. Богдана Хмельницкого, тоже поставили лавочки — они вернулись на то место, где стояли до демонтажа — на пустующие площадки возле кинотеатра «Космос» и у музея Калининского района.