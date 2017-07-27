Возле «Студенческой» появились необычные лавочки

Лавки возле входа в метро «Студенческая» у ТЦ «Метромаркет»
Лавки возле входа в метро «Студенческая» у ТЦ «Метромаркет»

Возле ТЦ «Метромаркет», со стороны входа в метро «Студенческая» на пр. Карла Маркса, появились металлические лавки необычного вида.


«Возле входа в метро стоит 5 лавок. Я сегодня первый день пешком, а в городе столько интересного происходит, оказывается. Лавочки, ещё пока не крашенные, но выглядят интересно», — рассказал житель Новосибирска Андрей Моисеев, приславший фото в редакцию НГС.НОВОСТИ.


Как выяснилось, новые лавки поставили владельцы ТЦ «Метромаркет» — и это только первый шаг по преображению квартала.


«Торговые центры "Метромаркет" и "Амстердам" договорились объединить свои концепции и сделать торговый квартал. В течение месяца мы установим в этом месте не только лавочки, но и стилизованные под голландскую архитектуру модели — к примеру, мельницы. Сделаем единую пешеходную дорожку у ТЦ. Поэтому это только начало благоустройства. Лавочки просто изготовили, их ещё нужно красить, может, на них будут вырезаны буквы торгового центра "Амстердам"», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ управляющий ТЦ «Метромаркет» и ТЦ «Амстердам» Алексей Терёхин.


В мае в другом конце города, на ул. Богдана Хмельницкого, тоже поставили лавочки — они вернулись на то место, где стояли до демонтажа — на пустующие площадки возле кинотеатра «Космос» и у музея Калининского района.

Мария Шевлягина
Фото Андрея Моисеева

Прочтений: 6915
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (56)56
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено