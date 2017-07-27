Полмиллиарда в воду: на новосибирском шлюзе укрепят берега

Реконструкция не повлияет на работу моста через канал

Администрация Обского бассейна внутренних водных путей заказала реконструкцию каналов новосибирского шлюза.







«Работы затронут только нижний подходной канал, никакого влияния на эксплуатацию [автомобильного] моста не будет», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в администрации бассейна.







Новосибирский шлюз ремонтируют последние несколько лет — прошлым летом здесь закончили реконструкцию ворот и автоматики.





Начальная цена нового контракта более 580 млн руб. Работы закончатся в ноябре 2020 года. «Крепление берегов меняться будет — демонтироваться будет старое крепление и устраиваться новое. Бетонных работ там достаточно много», — пояснили в администрации.







Шлюз используют для того, чтобы перебрасывать суда из Оби в водохранилище — в этом году сезон пассажирской навигации в Новосибирске начался в апреле. Работу шлюза начали показывать на экскурсии «Мистическая Бердь».