Строили 24 года: дольщики получат квартиры в проблемной девятиэтажке на Сибирской

Со стороны ул. Сибирской практически завершена отделка фасада — ему обновили штукатурку
Со стороны ул. Сибирской практически завершена отделка фасада — ему обновили штукатурку

Осенью в Новосибирске сдадут долгострой на ул. Сибирской, 35/1, который не могут завершить с начала 1990-х годов.


«Это очень интересный, показательный объект, история которого восходит к 90-м годам. Для меня это тоже знаковый объект, поскольку я хорошо его знаю: в определённое время я жил здесь недалеко, ходил на работу через эту стройку или рядом с ней и каждый день видел, как здесь развивались события. Как останавливалась стройка, помню, как она приходила в запустение, — рассказал 27 июля Анатолий Локоть на стройплощадке долгостроя. — И то, что с мёртвой точки сегодня удалось сдвинуть — это очень показательно, это очень хороший пример для Новосибирска по решению всех остальных [проблемных] объектов».


Решение о строительстве дома было принято в далёком 1993 году
Решение о строительстве дома было принято в далёком 1993 году


Решение о выделении дому техусловий было принято в 1993 году, в 1995 году получено разрешение на его строительство. Однако с тех пор дом так и не достроили — по сути это был каркас без коммуникаций и кровли. В 2010 году к строительству привлекли застройщика, однако он своих обязательств не выполнил.


Большая часть работ по строительству дома уже завершена
Большая часть работ по строительству дома уже завершена


«В 2014-м с организацией ЖСК все земельные и иные вопросы были решены, и в 2015 году мы приступили», — рассказал председатель правления ЖСК Владимир Ким. В доме уже сделаны все коммуникации, в квартирах установлены входные двери, скоро закончится отделка мест общего пользования и фасадов. По решению общего собрания, дольщики получат квартиры без отделки.


Всего в доме 68 просторных 2- и 3-комнатных квартир, по 2 на площадке, их передадут дольщикам под самоотделку
Всего в доме 68 просторных 2- и 3-комнатных квартир, по 2 на площадке, их передадут дольщикам под самоотделку


Всего в доме 68 двух- и трёхкомнатных квартир, 56 дольщиков зарегистрировали свои права на них и внесли по 7 тыс. руб. с 1 кв. м на завершение строительства — удалось собрать порядка 27 млн руб. Оставшихся инвесторов в ЖСК называют «подснежниками» — с ними правление будет разбираться после ввода дома в эксплуатацию.


Вместе с жилой частью дома осенью сдадут пристройку площадью около 600 кв. м — сейчас рабочие делают кирпичную кладку стен. «Инвестором было поставлено условие в договоре, чтобы никаких пивных магазинов здесь не было, — рассказал Владимир Ким. — Мы планируем там клуб детский сделать».


К дому делают пристройку, где разместится детский образовательный центр или клуб, дорогу к нему благоустроят
К дому делают пристройку, где разместится детский образовательный центр или клуб, дорогу к нему благоустроят


На подключение к коммуникациям, установку лифтов и благоустройство бюджеты города и области дадут субсидию — около 23 млн руб. Кроме того, Анатолий Локоть поручил привести в порядок внутриквартальный проезд к дому со стороны ул. Сибирской.


До конца года в эксплуатацию планируют ввести всего 13 долгостроев из 42 — в каждом из них сложилась непростая ситуация
До конца года в эксплуатацию планируют ввести всего 13 долгостроев из 42 — в каждом из них сложилась непростая ситуация


По информации мэра, до конца года в Новосибирске введут в эксплуатацию 13 долгостроев из существующих 42. За последние 3 года, подчеркнул он, порядка 40 проблемных домов уже сдали. Однако, признался Локоть, ситуация с оставшимися объектами гораздо более сложная.


Обманутые дольщики подобных домов всё чаще выходят на улицы: на днях возобновили голодовку инвесторы квартир комплекса на ул. Тульской, 80 и 82, а дольщики дома на ул. Зыряновская разбили палаточный городок на месте своего непостроенного дома.

Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой

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