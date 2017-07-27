Скоро уйдут последние: в Новосибирске массово увольняются водители автобусов

Новосибирскому общественному транспорту не хватает водителей

В Новосибирске скоро некому будет водить автобусы — водители увольняются из-за низкой зарплаты и запрета ездить с правами, полученными в других государствах.







Об этом НГС.НОВОСТИ рассказали несколько новосибирских перевозчиков, которые обслуживают городские маршруты.







«У нас проблема с водительским составом. С иностранными правами запретили. На 50 % сократилось [количество водителей]», — рассказал Анатолий Кожанов, руководитель компании, занимающейся перевозками на маршрутках № 19 и 72.







По его словам, водители с иностранными правами не могут пересдать экзамены в ГИБДД для получения документов российского образца — особенно испытания по вождению в городе, несмотря на большой опыт работы на общественном транспорте. «Их просто 3-4 раза завалили — идите переучивайтесь. Это опять 30 тысяч людям платить и опять обучаться. Они просто бросают и уезжают», — пояснил Кожанов.







Директор ООО ПКП «Лига-Т» Тамара Волчанская, работающая на автобусных маршрутах № 30, 42 и 53, опасается, что после ухода водителей с иностранными правами уволятся и остальные.





«Действительно, водителей не хватает. Некоторым по 60 лет уже. Уйдут последние, не знаю, как мы будем работать»,





— рассуждает Волчанская. По её словам, средняя зарплата водителя — 30 тыс. руб. Молодых новосибирцев такая зарплата не устраивает — за такие деньги нужно «тратить нервы в пробках и начинать смену в 6 утра».





Водителей компания Тамары Волчанской набирает через объявления в интернете. «Вообще никто не звонит, даже не интересуются. Сейчас затишье полное. Ситуация странная: работа есть, работников не хватает, и никто не идёт», — недоумевает руководитель транспортной компании.





Ещё один перевозчик, работающий на автобусных маршрутах в Заельцовском и Калининском районе и попросивший не называть своего имени, рассказал НГС.НОВОСТИ, что водителей не хватает даже тем компаниям, у которых иностранцы не работали. Главная причина, по его мнению, — низкий заработок. «За такой тяжёлый труд люди считают, что нужно получать больше». Водителям, по его словам, приходится работать в одиночку без сменщиков с 5 утра до 11 вечера.







Зарплату водителей, по его мнению, можно изменить только после повышения тарифа. «Они (власти. — А.Б.) нам обещают-обещают, но 2 года ничего не поднималось. Если человек, допустим, 30 тысяч получал 2 года назад или 3, он мог рассчитывать на эти деньги, чтобы что-то купить. На данный момент 30 тысяч — это ничего, поэтому людей нет, — объяснил он причины низкого спроса на вакансии. — Если бы был тариф другой, люди бы приходили и работали». По оценке главы транспортной компании, при повышении тарифа до 22 руб. водители могли бы получать около 40 тыс. руб., при повышении до 25 руб. — 50 тыс. руб.







Кроме того, по его словам, с июня пассажиропоток на автобусах снизился почти вдвое — так будет до сентября, пока новосибирцы не вернутся из отпусков.







Нехватку водителей перевозчики особенно ощутили после того, как с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О безопасности дорожного движения». Теперь закон запрещает водителям с иностранными правами работать в сфере перевозок пассажиров и грузов. В результате часть водителей с иностранными правами пошли переучиваться, другие просто уволились. Однако некоторые перевозчики стали искать новые способы привлечь водителей. Например, оплачивать обучение водителей под обязательство отработать минимум год у него на маршруте.