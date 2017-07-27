«Вырезали болгаркой дырку в заборе»: у новосибирца украли ферму для криптовалюты за 2 миллиона

Ферма для майнинга криптовалюты, выставленная на продажу на НГС.ОБЪЯВЛЕНИЯ

Житель Новосибирска обратился в полицию с заявлением о краже фермы для добычи криптовалюты.





Как рассказал НГС.НОВОСТИ владелец фермы Игорь Кондратьев, оборудование для майнинга стоимостью 2 млн руб. украли вчера, 26 июля.







«У нас в Академгородке находится испытательная лаборатория, где мы собираем те самые майнинговые фермы и устанавливаем их в Красноярске. Ограбили как раз испытательную лабораторию, которую мы использовали для теста оборудования перед производством. На наши планы это особо не повлияло, поскольку инвесторы у нас серьёзные. Нас, скорее, это разозлило, чем раздосадовало. <…> Там есть своя охрана, сигнализация на окнах, но действовала явно команда профессиональная. Они нашли место между видеокамерами, вырезали болгаркой дырку в металлическом заборе. Явно работали по заказу», — рассказал Игорь Кондратьев.







По его словам, за 5 минут воры успели вынести из лаборатории около 20 коробок с комплектующими и готовые фермы.





За информацию о похитителях Игорь Кондратьев пообещал вознаграждение от 300 тыс. руб. «Мы решили [вознаграждать] по аукционной системе, начать с 300 тыс. руб. за информацию и ставки поднимать до тех пор, пока негодяев не поймают», — сказал майнер.







НГС.НОВОСТИ отправили запрос в пресс-службу областного ГУ МВД России с просьбой прокомментировать заявление Кондратьева — ответ на него ещё не пришёл.





Справка: Криптовалюты (в частности, биткойны) — расчётная единица в платёжных системах, которые существуют вне государственных или банковских структур. Их надёжность обеспечивается за счёт специальных протоколов шифрования (криптографии), поддержка которых осуществляется сетью независимых друг от друга компьютеров. Производством криптовалюты, или майнингом может заниматься любой желающий с помощью компьютерного оборудования.





Недавно в Новосибирске начали продавать готовые фермы для добычи криптовалюты — цены на них начинаются с нескольких тысяч рублей, а месяц назад новосибирцы раскупили мощные видеокарты — один из главных компонентов для майнинга.