Прокуратура: главврач заплатил за няню миллион из бюджета поликлиники (обновлено)

Дело Ярослава Зулина направлено в суд — он обвиняется в растрате бюджетных 1,1 млн руб. на няню для ребёнка

Прокуратура Новосибирской области направила в суд дело бывшего главврача поликлиники № 26 Ярослава Зулина — он обвиняется в растрате бюджетных 1,1 млн руб. на оплату услуг няни для своего ребёнка.





Обвинительное заключение по уголовному делу 43-летнего Ярослава Зулина — бывшего главврача городской поликлиники № 26 — утвердил зампрокурора НСО, дело направлено в Ленинский районный суд, рассказали сегодня в пресс-службе региональной прокуратуры. Уголовное дело расследовали в областном управлении ФСБ.







По версии следствия, в октябре 2009 года Ярослав Зулин решил использовать служебное положение и нанял на работу в поликлинику няню для своего ребёнка. «По устной договоренности с Зулиным с октября 2009 года по ноябрь 2013 года она осуществляла уход за его малолетним ребёнком (была няней) по месту жительства, а на рабочем месте в поликлинике не появлялась и трудовые обязанности не исполняла», — уверены в прокуратуре.







За работу главврач перечислил со счёта поликлиники на банковскую карту няни почти 1,1 млн руб., отметили в пресс-службе.





Теперь Зулина обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 10 лет или штраф до 1 млн руб.







По информации на предвыборном сайте Ярослава Зулина (он участвовал в выборах в Заскобрание НСО в 2015 году), он окончил Новосибирский мединститут, работал хирургом в дорожной больнице, потом — ведущим специалистом в управлении здравоохранения мэрии. А в 2003 году он возглавил поликлинику № 8, которая позже объединилась с поликлиникой № 23 и получила № 26. Врач защитил кандидатскую диссертацию по специальности и планировал получить докторскую степень.





На сайте Ярослав Зулин пишет, что хочет улучшить качество медицинской помощи в Новосибирске и решить кадровые проблемы.





«Понимая, что от министерства здравоохранения НСО помощи ожидать не приходится, нами создано и внедрено несколько проектов по укомплектованию учреждения специалистами участковой службы», — посетовал он на сайте.







Также Зулин планировал построить в Новосибирске новую поликлинику, но не выиграл в предвыборной гонке. Как рассказывал сам Зулин «Вести Новосибирск» в октябре 2015 года, его решили уволить без объяснения причин. «[Министр] вызвал меня и сказал — либо по собственному желанию, либо по ст. 278 без объяснения причин, причины не объяснили», — говорил он. Сейчас резюме Ярослава Зулина размещены на сайтах по поиску работы — он рассчитывает на зарплату от 99 тыс. руб. в месяц.







Дополнение: После публикации новости на НГС в пресс-службе минздрава НСО уточнили, что Ярослав Зулин занимал должность главного врача поликлиники № 26 с апреля 2006 года. Он уволен 3 февраля 2016 года по п. 2 ст. 278 ТК РФ (по решению начальства расторгнуть трудовой договор). «Министерство два раза привлекало его к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей», — добавили в минздраве.





Ранее в Новосибирске случился ещё один громкий скандал — бывший главврач горбольницы № 1 Вадим Коваленко попал под уголовное дело о мошенничестве.

