Знойные экологи: сибирячки в купальниках устроили фотосессию против мусора на пляже

Экологическая фотосессия на пляже «Бумеранг»
Экологическая фотосессия на пляже «Бумеранг»


Жители микрорайона ОбьГЭС устроили фотосессию на пляже «Бумеранг» — девушки в купальниках попросили горожан не разбрасывать на берегу мусор.


«Люди почему-то оставляют мусор там же, где и отдыхали. Если прогуляться по лесу или берегу, можно увидеть бутылки, пакеты. Хотя и в прошлом, и в этом году были установлены урны, сетки для пластика и стекла на пляжах. Они стоят в шаговой доступности, пойти и бросить в урну мусор не затруднит никого. Тем не менее люди оставляют мусор в песке и кустах», — переживает один из организаторов фотосессии Антон Бурмистров.


Активисты решили привлечь внимание отдыхающих к проблеме мусора
Активисты решили привлечь внимание отдыхающих к проблеме мусора


В модели Бурмистров позвал знакомых девушек-экологов с ОбьГЭСа. «У нас много активистов, которые организовывают субботники на пляже и в лесу, а мы решили сделать фотосессию с красивыми девушками и баннером, как будто пляж нам говорит: "Уберите, пожалуйста, за собой мусор, и будет всем хорошо"», — рассказал он НГС.НОВОСТИ о своей фотосессии.


На пляже стоят мусорные контейнеры и сетки для бутылок, но отдыхающие ими не пользуются, сетуют активисты
На пляже стоят мусорные контейнеры и сетки для бутылок, но отдыхающие ими не пользуются, сетуют активисты


«Сейчас жара, выходные впереди, было бы актуально, чтобы посетители пляжей нашего микрорайона и других задумались, что действительно несложно сделать 20 шагов до мусорки», — считает Бурмистров.


Свалки на берегу реки и Обского моря — традиционная летняя проблема Новосибирска. Например, совсем недавно пляжники так забросали хламом кусок берега Оби недалеко от Заельцовского парка, что он превратился  в огромную мусорку.

Ксения Евдокимова
Фото Матвея Матвеева

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