Жгут напалмом: в новосибирском ресторане появилось блюдо с экстремальным уровнем остроты

Хабанеро, фаршированный сыром Чеддер алтайского производства (490 руб.). Фото Стаса Соколова





Блюдо под названием «Хабанеро Сибирский» начали подавать в New Mexico Grand Café на этой неделе. Стоит новинка 490 руб. и представляет собой целый свежий перец Хабанеро, фаршированный сыром и обжаренный во фритюре в панировке из кукурузной муки.







Перец Хабанеро, выращенный в Сибири. Фото Даниила Прицкау





«Блюдо исключительно сезонное — будет в меню, пока куст плодоносит», — рассказал НГС.НОВОСТИ совладелец ресторана Даниил Прицкау, который лично вырастил перец в домашней теплице — найти в Новосибирске поставщиков такого продукта он не смог.





Хабанеро (Capsicum chinense) — один из самых жгучих традиционно выращиваемых видов перцев, если не учитывать те, что выведены сравнительно недавно методом генетической инженерии. По шкале Сковилла степень его остроты может колебаться от 100 до 350 тыс. единиц. Для сравнения, острота перца Халапеньо оценивается в 5–10 тыс. единиц, а кайенского перца — в 30–50 тыс. единиц.











Совладелец New Mexico признается, что фаршированный Хабанеро — это скорее аттракцион, чем еда, поскольку даже любители острого далеко не всегда оказываются в состоянии съесть его целиком. «Это тот редкий случай, когда гости вряд ли будут жаловаться на слишком маленький размер порции, несмотря на то, что это блюдо с самым маленьким выходом (не больше 50 г), которое мы когда-либо готовили», — говорит Прицкау.







В Новосибирске острые блюда можно также попробовать в ресторанах китайской кухни (в центре это, например, «Шанхай» и «Чайный дом по-восточному»), в кафе TomYum Bar и в корейских закусочных Chingu.

