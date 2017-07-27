На авиашоу в Новосибирск прилетит старинный американский самолёт

На авиашоу выступит «Дуглас» из Сургута
На авиашоу выступит «Дуглас» из Сургута

Легендарный американский самолёт DC-3 «Дуглас» прилетит в Новосибирск из Сургута, чтобы 6 августа выступить в авиашоу на аэродроме Мочище.


«На нём, в принципе, не фигуры, а обычные проходы будут выполняться. Каких-то фигур на нём не сделать. Это пассажирский самолёт, он в принципе не предназначен для пилотажных полётов, он не спортивный. Но летать будет в группе», — сообщил НГС.НОВОСТИ командир женской пилотажной группы «Барсы» Иван Барсов.


Кроме «Дугласа» в состав группы входят ещё 7 самолётов — четыре Як-52, по одному Як-54, Як-18Т и Ан-2, за штурвалами которых будут пилоты-девушки и их командир Иван. DC-3 будет пилотировать его владелец, основатель пилотажной группы Евгений Барсов.


По словам Ивана Барсова, сургутский «Дуглас» произведён в 1943 году — это один из трёх таких самолётов в России и единственный, который ещё способен летать. В Ханты-Мансийском автономном округе DC-3 базируется с 2014 года — владелец перегнал его из США. Выступление на авиашоу в Мочище станет для «Дугласа» первым показательным полётом в составе группы «Барсы».


Как пояснил Иван Барсов, сургутские пилоты прилетят в Новосибирск за 2 дня до авиашоу: ещё до официального выступления их ждут 2 тренировки.


Какие именно фигуры высшего пилотажа покажут зрителям, Иван Барсов не уточнил — чтобы «не раскрывать карты», но обещал, что «будет необычно».


Авиашоу, посвящённое 80-летию Новосибирской области и 105-й годовщине ВВС России, пройдёт на аэродроме Мочище 6 августа. В прошлом году авиашоу состоялось на неделю раньше. Весь день над зрителями летали вертолёты, частные самолёты, прыгали парашютисты, к которым неожиданно примкнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. А в финале над взлётным полем 12 минут кружила пилотажная группа военных летчиков «Соколы России» на Су-30СМ. 


Справка: Douglas DC-3 (в СССР производилась его лицензионная копия Ли-2) — американский ближнемагистральный транспортный самолёт с двумя поршневыми двигателями. Разработан предприятием Douglas Aircraft Company. Полёт первого «Дугласа» состоялся 17 декабря 1935 года. Позже этот самолёт выпускался во множестве пассажирских и транспортных вариантов в США и Японии — до 1945 года, в СССР — до 1952 года. (aviabarsov.com)

Ольга Хмелевская
Фото aviabarsov.com

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