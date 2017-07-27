Велосипедисты семи стран отправились из Новосибирска в Красноярск

Велосипедисты отправились в Красноярск

Утром 27 июля с пл. Ленина в Новосибирске отправилась колонна велосипедистов, путешествующих по Транссибирской магистрали.







«Восьмой этап ультрамарафонской шоссейной велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme стартует в Новосибирске и финиширует в Красноярске. Велосипедисты преодолеют чуть более 803 км по трассам Р-254 и Р-255, пересекут более 10 рек и проедут через города Юрга, Топки, Кемерово, Мариинск и Ачинск. Рельеф Новосибирской области преимущественно равнинный, в отличие от постоянно меняющихся высот Кемеровской области», — заявили организаторы гонки.







В 11:00 в Красноярск отправились велосипедисты из семи стран и четырёх континентов. Восемь из них — мужчины: Алексей Щебелин (Россия, Санкт-Петербург), победитель Race Across America-2016 Пьер Бишофф (Германия), участник RBTSE-2016 Марсело Флорентино Соарес (Бразилия), Адриан О'Салливан (Ирландия), Петер Сандхольт (Дания), Микаэль Кнудсен (Дания), Аске Сёбю (Дания), Егор Ковальчук (Россия, Томск). Кроме того, впервые в истории гонки по маршруту поедут 2 женщины: Фёрсдей Джервальс-Дубина (США) и Шангрила Рендон (Филиппины).





Перед стартом

Этап «Новосибирск – Красноярск» в гонке — восьмой. Она началась в Москве 18 июля — за это время велосипедисты проехали Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск. После Красноярска этапы гонки будут начинаться в Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Свободном, Хабаровске. В последней точке, Владивостоке, спортсмены будут 10 августа.







В прошлом году участники этой гонки выезжали из Новосибирска 14 июля.





На старте гонки





Участники готовятся отправиться в Красноярск



