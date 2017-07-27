Фонтан под мостом: энергетики объяснили происхождение гейзера у Коммунального моста

Вечером 26 июля под Коммунальным мостом начал бить фонтан — на залитой водой дороге образовалась пробка



В АО «СИБЭКО» объяснили причину аварии, из-за которой 26 июля в вечерний час пик под Коммунальным мостом забил фонтан.





Вчера в 19:20 рабочие испытывали на повышенное давление теплотрассу диаметром 700 мм, которая идёт вдоль дороги к городскому пляжу у Октябрьского моста, рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе АО «СИБЭКО».





«При испытаниях выявился дефект с выходом холодной воды в виде гейзера», — сообщили в компании.





Напомним, что хлынувшая из трубы вода осложнила проезд по мосту в вечерний час пик. Скорость машин упала до 7 км/ч.





В пресс-службе «СИБЭКО» уточнили, что теплоэнергетики быстро отключили повреждённый участок. После замены проблемной трубы испытания в этом месте продолжатся.











Традиционные гидравлические испытания начались в Новосибирске ещё 15 мая. На этой неделе проходит последний этап. Несмотря на то, что финальные испытания проводятся в трёх районах — в Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном, горячую воду отключили только в последнем.