Квартал небоскрёбов: назван район Новосибирска с самыми высокими новостройками

Большинство высоток строят в Октябрьском районе — среди них и знаменитые 25-этажки «Оазиса»
Большинство высоток строят в Октябрьском районе — среди них и знаменитые 25-этажки «Оазиса»

Больше всего высоток в ближайшие 5–10 лет появится в Октябрьском районе — к такому выводу пришли аналитики N1.RU, изучив объявления о продаже новостроек со сроком сдачи в 2018–2025 годах.


По данным экспертов, на Октябрьский район приходится около трети от всех новостроек высотой более 10 этажей — 31,6 %. Немногим меньше высотных домов, 24,6 %, строят в Кировском районе, по 10,5 % всех новосибирских высоток приходится на Ленинский и Заельцовский районы.


При этом, отмечают аналитики, среди новостроек высотой более 10 этажей лидируют 25-этажки и 16-этажки — на них приходится по 10 % от общего числа строящихся высоток. 10- и 18-этажные дома занимают по 8 %, по 6,5 % — 15-, 17- и 27-этажки.


Разбавить статистику может новое здание в Калининском районе. В июне здесь разгорелся скандал из-за будущего строительства 25-этажки на месте детского сада.

Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой

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