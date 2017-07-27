К Новосибирску идет холодный атмосферный фронт

Сухая погода задержалась ненадолго

Завтра, 28 июля, в Новосибирскую область вернутся дожди.







«Сейчас начинается выход циклона из районов Казахстана. С этим процессом сегодня и завтра мы ждем жаркую погоду особенно по юго-востоку области. Но уже завтра днем ожидаем прохождение холодного атмосферного фронта и температура будет понижаться. Этот процесс будет сопровождаться ливневыми, грозовыми дождями с порывистыми ветрами шквалистого типа», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Ветер в порывах может достигать 17–20 м/с, дожди могут быть разной интенсивности, синоптики не исключают град и предупреждают, что температура будет понижаться.





«Если завтра еще по юго-востоку тепло, выше 30 градусов, то уже по западной части Новосибирской области и смежным территориям понижение до 22–27 градусов», — предупредил Ягудин.







29–30 июля тоже погода будет более прохладной с понижением температуры до 21–27 градусов, а ночные температуры упадут до 11–17 градусов.





Последний раз дожди в Новосибирске лили во вторник, и до этого были очень частыми, а также приводили к неприятным последствиям. Например, вечером 23 июля в Кировском районе Новосибирска после ливня затопило пожарную часть № 9.