ГИБДД: в перевернувшемся автобусе пострадали 4 человека

Автобус лёг на бок на ул. Беловежской

Стали известны подробности аварии с автобусом № 10, который вечером 26 июля перевернулся в Кировском районе Новосибирска.





«Всего в момент совершения ДТП в салоне находилось 15 пассажиров, пострадали 4 человека, в том числе водитель и трое пассажиров», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







66-летний водитель и 48-летний пассажир получили сотрясение мозга. Кроме того, пострадали две пожилых женщины: у 80-летней пассажирки перелом лопатки, у ещё одной 85-летней — сотрясение мозга и травма позвоночника.







Автобус, который ехал по маршруту № 10 в сторону ул. Сибиряков-Гвардейцев, лёг на бок на ул. Беловежской вчера около 20:00. По словам очевидцев, водитель отвлёкся, рассчитываясь с пассажиром, не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

