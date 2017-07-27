Центральный парк заказал ремонт фасадов главного здания
Центральный парк объявил новый конкурс на ремонт — он коснется здания администрации.
В здании отремонтируют фасад и сделают новое освещение.
«Окончание выполнения работ: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты начала работ», — сообщается в документах. Победитель определится 7 августа, начальная цена контракта — 2,8 млн руб.
Предполагается, что победитель отделает фасады «мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов», отремонтирует лепнину, приведет в порядок карнизы, парапет, колоннаду, сточные трубы.
Прежде парк заявлял другой контракт стоимостью больше 14 млн руб., по которому в нём должны появиться новые дорожки, фонари, скамейки.
После этого мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценивал общий ремонт в парке на этот год в 18 млн руб.
Елена Громкова
Фото Ксении Евдокимовой