Центральный парк заказал ремонт фасадов главного здания

Вход в Центральный парк
Вход в Центральный парк

 Центральный парк объявил новый конкурс на ремонт — он коснется здания администрации.


В здании отремонтируют фасад и сделают новое освещение.


«Окончание выполнения работ: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты начала работ», — сообщается в документах. Победитель определится 7 августа, начальная цена контракта — 2,8 млн руб.


Предполагается, что победитель отделает фасады «мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов», отремонтирует лепнину, приведет в порядок карнизы, парапет, колоннаду, сточные трубы.


Прежде парк заявлял другой контракт стоимостью больше 14 млн руб., по которому в нём должны появиться новые дорожки, фонари, скамейки.


После этого мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценивал общий ремонт в парке на этот год в 18 млн руб.

Елена Громкова
Фото Ксении Евдокимовой

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