НГУ вместе с Индией решили снизить стоимость электроники

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Лаборатория алгоритмики НГУ запустила международный научно-исследовательский проект, чтобы вместе с индийцами снизить затраты на производство электронных устройств.







Двухлетний проект поддержали Российский фонд фундаментальных исследований и Департамент науки и технологии правительства Индии.







«Он направлен на оптимизацию компонентов портативных электронных устройств, использующих реконфигурируемые компьютерные архитектуры и сочетающих в себе быстродействие и гибкость программирования. Например, это устройства кодирования/декодирования аудио-, видеосигналов, устройства шифрования», — передает пресс-служба НГУ.







Основная цель проекта — добиться оптимизации энергопотребления, быстродействия и снижения затрат на производство таких устройств. В итоге это должно привести к снижению цен на электронику и увеличение срока ее автономной работы и быстродействия.







База для проекта в Индии — это суперкомпьютерный центр г. Бангалор. Руководитель проекта — старший научный сотрудник лаборатории алгоритмики НГУ и Института систем информатики СО РАН Денис Пономарев.







На этой неделе стало известно о проекте другой лаборатории НГУ, геологической — её сотрудники отправились изучать древние породы на Алтай.