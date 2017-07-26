Новый Range Rover Velar: объявлены цены

Новый внедорожник Range Rover Velar поступит в продажу осенью, цены на него объявлены. По данным производителя, автомобиль будет стоить от 3 880 000 рублей.





Особенностью машины являются скоростной силуэт и отсутствие дверных ручек — они прячутся в корпусе. Velar занял место между Evoque и Range Rover Sport. Моторная гамма начинается с бензиновых двигателей 2.0 мощностью 250 и 300 л.с. Есть мотор V6 3.0 мощностью 380 л.с. Дизели — 180, 240 и 300 л.с.





В базовой комплектации автомобиль имеет 18-дюймовые диски, светодиодные фары, выдвигающиеся ручки дверей, систему бесключевого доступа, систему предупреждения о выезде за пределы полосы движения, круиз-контроль, климат-контроль, задние датчики парковки.





В топовой версии появляются матрично-лазерные светодиодные фары, сидения с массажем, проекционный дисплей.













