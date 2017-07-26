Новый Range Rover Velar: объявлены цены

Новый внедорожник Range Rover Velar поступит в продажу осенью, цены на него объявлены. По данным производителя, автомобиль будет стоить от 3 880 000 рублей. 


Особенностью машины являются скоростной силуэт и отсутствие дверных ручек — они прячутся в корпусе. Velar занял место между Evoque и Range Rover Sport. Моторная гамма начинается с бензиновых двигателей 2.0 мощностью 250 и 300 л.с. Есть мотор V6 3.0 мощностью 380 л.с. Дизели — 180, 240  и 300 л.с.


В базовой комплектации автомобиль имеет 18-дюймовые диски, светодиодные фары, выдвигающиеся ручки дверей, систему бесключевого доступа, систему предупреждения о выезде за пределы полосы движения, круиз-контроль, климат-контроль, задние датчики парковки.


В топовой версии появляются матрично-лазерные светодиодные фары, сидения с массажем, проекционный дисплей.


Новый Range Rover Velar: объявлены цены (фото)


Новый Range Rover Velar: объявлены цены (фото)


НГС.НОВОСТИ
Фото landrover.com

Прочтений: 189
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено