Автобус с пассажирами лёг на бок после удара в столб

Автобус перевернулся на ул. Беловежской

В Кировском районе Новосибирска перевернулся автобус № 10 — пострадали две пожилые пассажирки.





Авария произошла на ул. Беловежской, недалеко от остановки «Вторчермет», около 20:00. В соцсетях очевидцы аварии пишут, что водитель автобуса ПАЗ маршрута № 10 выехал на тротуар и врезался в столб, из-за этого автобус перевернулся.





Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. «Водитель не справился с управлением, наехал на фонарный столб и автобус опрокинулся на бок. Пока информация о двух пострадавших», — пояснили в пресс-службе полиции.





«Говорят, что водитель на деньги отвлекся, так как маршрут этот зачастую без кондуктора ходит», — рассказал НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети новосибирец, проходивший мимо места ДТП.







Молодой человек видел, что медики оказывали помощь двум пожилым пассажиркам автобуса.







На месте аварии работают сотрудники полиции и врачи «скорой помощи»





Дополнение: Спасатели МАСС в своей группе во соцсети «ВКонтакте» пишут, что всем пострадавшим помогла выбраться из автобуса бригада «скорой помощи». «Всего пострадало 5 человек, включая водителя, все они госпитализированы в медицинские учреждения города», — рассказали спасатели.





Внутри автобуса





В Новосибирске автобусы с пассажирами переворачиваются редко, однако такие случаи были на трассах в области. В прошлом году автобус «Мерседес», который ехал из Новосибирска в Усть-Каменогорск, перевернулся на трассе Р-256 в Черепановском районе. Тогда в аварии никто не пострадал.

