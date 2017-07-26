Автобус с пассажирами лёг на бок после удара в столб

Автобус перевернулся на ул. Беловежской
Автобус перевернулся на ул. Беловежской

В Кировском районе Новосибирска перевернулся автобус № 10 — пострадали две пожилые пассажирки.


Авария произошла на ул. Беловежской, недалеко от остановки «Вторчермет», около 20:00. В соцсетях очевидцы аварии пишут, что водитель автобуса ПАЗ маршрута № 10 выехал на тротуар и врезался в столб, из-за этого автобус перевернулся.


Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. «Водитель не справился с управлением, наехал на фонарный столб и автобус опрокинулся на бок. Пока информация о двух пострадавших», — пояснили в пресс-службе полиции.


«Говорят, что водитель на деньги отвлекся, так как маршрут этот зачастую без кондуктора ходит», — рассказал НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети новосибирец, проходивший мимо места ДТП.


Молодой человек видел, что медики оказывали помощь двум пожилым пассажиркам автобуса.


На месте аварии работают сотрудники полиции и врачи «скорой помощи»
На месте аварии работают сотрудники полиции и врачи «скорой помощи»


Дополнение: Спасатели МАСС в своей группе во соцсети «ВКонтакте» пишут, что всем пострадавшим помогла выбраться из автобуса бригада «скорой помощи». «Всего пострадало 5 человек, включая водителя, все они госпитализированы в медицинские учреждения города», — рассказали спасатели.


Внутри автобуса
Внутри автобуса


В Новосибирске автобусы с пассажирами переворачиваются редко, однако такие случаи были на трассах в области. В прошлом году автобус «Мерседес», который ехал из Новосибирска в Усть-Каменогорск, перевернулся на трассе Р-256 в Черепановском районе. Тогда в аварии никто не пострадал.

Ксения Евдокимова
Фото Романа Иванова (1, 2), vk.com/mass54 (3)

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