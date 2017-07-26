Струя до неба: у Коммунального моста забил фонтан
В вечерний час пик под Коммунальным мостом забил фонтан — проезжающих по мосту автомобилистов залило водой.
«Ехали с правого берега, справа от Октябрьского моста бьет фонтанище», — написала в редакцию читательница НГС и прислала видео потопа. Струя воды бьёт из земли около съезда к городскому пляжу в Ленинском районе Новосибирска.
Очевидица рассказала, что видела фонтан около 19:30.
Ещё один читатель НГС, Михаил, рассказал, что сообщил о коммунальной аварии в диспетчерскую 051: «Позвонил им, они ещё не знали».
Из-за коммунальной аварии на Октябрьском мосту и на въезде на него образовалась пробка. Судя по данным сервиса Яндекс.Карты, скорость машин там не выше 7 км/ч.
Иногда на дорогах Новосибирска из-под земли вырываются фонтаны: недавно в Калининском районе вырвавшийся поток воды залил тротуар и проезжую часть.
Ксения Евдокимова
Фото читателя НГС (1), yandex.ru/maps (2)
Видео читателей НГС