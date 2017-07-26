Струя до неба: у Коммунального моста забил фонтан

Струя фонтана поднялась выше Октябрьского моста
Струя фонтана поднялась выше Октябрьского моста

В вечерний час пик под Коммунальным мостом забил фонтан — проезжающих по мосту автомобилистов залило водой.


«Ехали с правого берега, справа от Октябрьского моста бьет фонтанище», — написала в редакцию читательница НГС и прислала видео потопа. Струя воды бьёт из земли около съезда к городскому пляжу в Ленинском районе Новосибирска.


Очевидица рассказала, что видела фонтан около 19:30. 


Ещё один читатель НГС, Михаил, рассказал, что сообщил о коммунальной аварии в диспетчерскую 051: «Позвонил им, они ещё не знали».



Из-за коммунальной аварии на Октябрьском мосту и на въезде на него образовалась пробка. Судя по данным сервиса Яндекс.Карты, скорость машин там не выше 7 км/ч.


Пробка на Октябрьском мосту
Пробка на Октябрьском мосту



Иногда на дорогах Новосибирска из-под земли вырываются фонтаны: недавно в Калининском районе вырвавшийся поток воды залил тротуар и проезжую часть.

Ксения Евдокимова
Фото читателя НГС (1), yandex.ru/maps (2)
Видео читателей НГС

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