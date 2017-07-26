Струя до неба: у Коммунального моста забил фонтан

Струя фонтана поднялась выше Октябрьского моста

В вечерний час пик под Коммунальным мостом забил фонтан — проезжающих по мосту автомобилистов залило водой.





«Ехали с правого берега, справа от Октябрьского моста бьет фонтанище», — написала в редакцию читательница НГС и прислала видео потопа. Струя воды бьёт из земли около съезда к городскому пляжу в Ленинском районе Новосибирска.





Очевидица рассказала, что видела фонтан около 19:30.





Ещё один читатель НГС, Михаил, рассказал, что сообщил о коммунальной аварии в диспетчерскую 051: «Позвонил им, они ещё не знали».









Из-за коммунальной аварии на Октябрьском мосту и на въезде на него образовалась пробка. Судя по данным сервиса Яндекс.Карты, скорость машин там не выше 7 км/ч.





Пробка на Октябрьском мосту









Иногда на дорогах Новосибирска из-под земли вырываются фонтаны: недавно в Калининском районе вырвавшийся поток воды залил тротуар и проезжую часть.