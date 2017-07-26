Власти отремонтируют парковки и дороги во дворах четырёх районов

Новые дороги и парковки сделают в 14 дворах
Новые дороги и парковки сделают в 14 дворах

Мэрия Новосибирска заказала ремонт парковок и проездов в 14 дворах.


25 и 26 июля департамент энергетики и ЖКХ Новосибирска объявил электронный аукцион на ремонт и обустройство дворов в Дзержинском, Калининском, Октябрьском и Ленинском районах. Общая сумма закупки более 23 млн руб.


Итоги аукционов подведут 14 и 18 августа. Деньги на ремонт дворов выделят из бюджета Новосибирска на 2017 год.


«Сроки выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по 30.10.2017 года», — сообщается в документах закупки.


Выбранные подрядчики должны будут отремонтировать и расширить проезды, сделать тротуары и парковки в 14 дворах:


Калининский район:

ул. Богдана Хмельницкого, 3;

ул. Рассветная, 14;

ул. Учительская, 24/1.


Дзержинский район:

ул. Промышленная, 12, 14;

ул. Индустриальная, 7;

ул. Куприна, 30.


Октябрьский район:

ул. Обская, 139/1;

ул. Белинского, 6;

ул. Гаранина, 1;

ул. Гаранина, 21.


Ленинский район:

ул. Колхидская, 11;

ул. Блюхера, 24;

ул. Ватутина, 23;

ул. Толмачевская, 6, 6«а», 6«б», 10.


В конце мая городские власти заказали ремонт дворов и проездов к ним во всех районах города почти на 200 млн руб. В начале июля мэрия заключила контракты на благоустройство дворов с тремя компаниями: ООО «СТС-ПЛЮС», ООО «ДорСтройФлот» и ООО «СоюзДорСтрой». Всего в 2017 году в городе планируют благоустроить 292 двора. На все работы из бюджета выделили 450 млн руб.: 250 млн руб. — на программу «Формирование современной городской среды», 200 млн руб. — на реализацию наказов избирателей.

Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой

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