Привет из прошлого: ищем, где в Новосибирске спрятаны капсулы времени

Капсулу с письмом 50-летней давности нашли вчера в стене школы № 111

Редакция НГС.НОВОСТИ решила сделать карту с адресами мест, где спрятаны капсулы времени с посланиями потомкам.





Напомним: днём 25 июля рабочие делали ремонт крыльца в школе № 111 и неожиданно нашли капсулу с трогательным письмом полувековой давности.







«Мы живём в славном юбилейном году, когда нашей родине исполняется 50 лет. В честь юбилея наш школьный коллектив — пионерская и комсомольская организация обязуется хорошо учиться, принимать активное участие в общественной жизни школы, района», — радостно пишут ученики из 1967 года.







Статья на НГС.НОВОСТИ собрала больше 500 комментариев — судя по постам наших читателей, закладкой таких писем потомкам баловались в советское время многие. Даже мэр города Анатолий Локоть не сумел пройти мимо — на своей странице в Facebook он заявил, что готов помочь НГС.НОВОСТИ найти авторов письма из школы № 111.





Скриншот со страницы Анатолия Локтя в Facebook





Поэтому мы решили собрать адреса захороненных когда-то капсул времени со столь же необычными и милыми посланиями потомкам — уже найденных и тех, что до сих пор лежат в ожидании своего часа.







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