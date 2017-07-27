Великан в голове: врачи случайно нашли огромную опухоль у 6-летнего мальчика

Ярослава спасли врачи федерального центра нейрохирургии в Новосибирске

Сибирячка приехала в отпуск с 6-летним сыном в Новосибирск и заодно сходила с мальчиком к врачам — у Ярослава нашли гигантскую опухоль в голове, которую прооперировали в центре нейрохирургии.





Маленький Ярослав в последнее время часто жаловался на головную боль, быстро уставал и плакал — родители списывали симптомы на последствия простуды, рассказала НГС.НОВОСТИ мама мальчика Евгения Леонова. Перед этим в родном городе Братске (Иркутская область) врачи уже оперировали 6-летнего Ярослава — лечили косоглазие и даже не подозревали, что проблемы у него гораздо серьёзнее.







Евгения приехала к сестре в Новосибирск и взяла сына — заодно она решила сходить к местным врачам. Невролог отправила Ярослава на МРТ 13 июля, и на томографии стала видна огромная опухоль в мозжечке. Так мальчик попал в центр нейрохирургии в Новосибирске — 17 июля его с мамой положили в палату детского отделения, а 18 июля — сделали 6-часовую операцию.





Недавно Ярославу уже делали операцию — исправляли косоглазие, но не заподозрили, что зрение у него испортилось из-за огромной опухоли





«Мы [с отцом Ярослава] испугались, волновались. Старались не показывать [испуг], объяснили, что надо операцию сделать: уснёшь, поспишь, потом проснёшься — и всё, к маме отвезут», — вспоминает Евгения. Она уточнила, что операцию удалось сделать бесплатно — по квоте.







Заведующий детским отделением Герман Летягин констатировал: опухоль действительно гигантская — она заняла практически весь мозжечок.







«Это очень опасно. Потому что такая большая опухоль на пути оттока жидкости — ликвор (спинномозговая жидкость. — М.М.) там находится — ведёт себя как дамба. Поскольку сброса [жидкости] нет, то накапливается в голове вода — развивается гидроцефалия, и она сама по себе может вызвать проблемы с остановкой дыхания, с сердцем, слепота возникает как самый первый признак», — объяснил нейрохирург.





Хирурги вырезали в затылочной области часть кости, удалили опухоль и поставили кость на место. Через месяц всё заживёт — последствий трепанации не будет, пообещал завотделением. Операция была долгой, поскольку требовала от хирургов фактически ювелирного мастерства: особенно сложным было отделить опухоль от ствола головного мозга.







Светло-серым цветом на снимке обозначена опухоль — она заняла практически весь мозжечок





«На каждом миллиметре ствола сосредоточены очень важные структуры, которые отвечают за дыхание, за сердце, за глазодвигательные функции», — пояснил Герман Летягин.







Он отметил, что если бы Ярослав с мамой прилетели на самолёте — последствия могли быть ужасными: перепады давления при взлёте и посадке и малейшие удары, как простое попадание мяча в голову во время игры во дворе, при таких огромных опухолях смертельно опасны.







«Почему дорастили до такого? Это риторический вопрос. Ребёнку даже оперировали косоглазие, а отсюда были все проблемы. Она (опухоль. — М.М.) давила на проводящие пути зрительных нервов, от этого страдали зрительные нервы. Я не склонен обвинять коллег, но здесь уж шила в мешке не утаишь — проглядели и даже успели глаза прооперировать», — посетовал врач. По его словам, намекнуть об опухоли коллегам из соседнего региона должна была и гидроцефалия (избыток спинномозговой жидкости в желудочках мозга), при которой меняется форма головы.





В отделении Германа Летягина часто бывают удивительные случаи. Весной нейрохирурги спасли девочку с загадочной болезнью «мойя-мойя»





Спустя неделю после операции мальчика выписывают — и даже полёт на самолёте для него уже не опасен.





По оценкам нейрохирургов, операция прошла удачно и шансы, что опухоль снова начнёт расти, крайне малы.





Также, по предварительному прогнозу, опухоль была доброкачественной — экспертиза ещё идёт.







Ранее врачи клиники Мешалкина рассказали, как удалили из головы 4-летнего мальчика опухоль размером с яйцо. По статистике хирургов клиники, объёмные образования головного мозга встречаются у 1 из 27 тыс. детей, а с такими большими опухолями к ним попадает около 7 детей в год.