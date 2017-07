В мэрию подали заявку на памятник солисту Linkin Park на набережной

Честер Беннингтон

На этой неделе сразу две горожанки прислали на конкурс «125 идей для Новосибирска» идею по установке памятника американскому музыканту Честеру Беннингтону из группы Linkin Park, который скончался 20 июля.







Предложения независимо друг от друга прислали две 26-летние девушки — жительницы Кировского и Заельцовского района города.





«Linkin Park стали легендой, легендой "нулевых" годов, на которых выросло целое поколение. Моё поколение. И я не сомневаюсь в том, что средства для создания такого памятника мы, поклонники "линков", сможем собрать своими силами», — пояснила в заявке идею жительница Заельцовского района. «Многие будут рады этому. Честер — символ нашего поколения», — пишет в оргкомитет конкурса «125 идей для Новосибирска» жительница Кировского района.





В качестве памятника жительница Заельцовского района предлагает соорудить скамейку, на которой будет сидеть Честер Беннингтон. В качестве примера девушка указала скамейку-памятник Джону Леннону, которая стоит в кубинской столице Гаване.





«Очень важно подобрать для заглавной надписи постамента нужные слова. Я предлагаю слегка измененную фразу из песни группы Linkin Park, которая как нельзя лучше передаёт эмоциональное состояние любого фаната, пережившего смерть кумира. Текст фразы такой: "Who cares if one more light goes out in a sky of a million stars? Well WE do..." (перевод фразы: «Кого волнует, что среди миллионов звёзд в небе погаснет одна? Нас...». — М.Ш.)», — добавила девушка из Заельцовского района.





Вечером 20 июля стало известно, что 41-летний Честер Беннингтон, солист группы Linkin Park, покончил с собой в США. Флешмоб с хештэгом #RussiaPrayForChester поклонники группы запустили 21 июля в Twitter, а потом и в других соцсетях. Новосибирские фанаты творчества группы тоже присоединились к этой акции — они опубликовали фотографии Беннингтона и дисков группы Linkin Park и вспоминили, когда впервые услышали песни группы.







Конкурс «125 идей для Новосибирска» мэрия объявила в мае — каждый житель города может предложить идею для улучшения жизни в Новосибирске к его 125-летнему юбилею, который отпразднуют в 2018 году. НГС.НОВОСТИ делали подборку из 10 самых необычных, странных и спорных идей, присланных в оргкомитет.





