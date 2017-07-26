На Енисей по дешёвке: «Победа» откроет рейсы из Новосибирска в Красноярск

Авиакомпания «Победа» будет летать из Новосибирска в Красноярск за 999 руб.
Авиакомпания «Победа» будет летать из Новосибирска в Красноярск за 999 руб.

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», открыла 26 июля продажу билетов на прямой рейс из Новосибирска в Красноярск. 


«Минимальный тариф традиционно составляет 999 руб. с учётом такс и сборов. Одномоментно в продаже предложено не менее 5000 билетов по 999 руб.», — сообщили в «Победе».


Ежедневные полёты на Boeing 737 начнутся с 30 сентября. В расписание новосибирского аэропорта Толмачёво рейсы внесены до 29 октября, говорится на его сайте. Из Новосибирска самолёт вылетает в 6:10 или 7:15 в зависимости от дня недели. Время в пути — 1 час 20 минут.


Кроме «Победы» из Новосибирска в Красноярск 30 сентября можно улететь рейсами авиакомпаний UTair (сервис Aviasales предлагает за билет в одну сторону — 3485 руб.) и «Ямал» (8119 руб.).


«Победа» — авиакомпания-лоукостер, которая уже летает из Новосибирска в Екатеринбург и Москву (аэропорт Внуково).


В последнее время новосибирцам предлагают всё больше рейсов в соседние города Сибири — с начала июля S7 Airlines добавила рейсы в Омск за 2,6 тыс. руб

Анна Богданова
Фото Светланы Балаевой

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