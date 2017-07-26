Пассажир метро потерял сознание на «Площади Ленина»

Мужчине стало плохо на эскалаторе станции «Площадь Ленина»

На эскалаторе станции метро «Площадь Ленина» мужчине стало плохо — врачи «скорой помощи» откачивали его на эскалаторе.





Очевидцы сообщают в соцсетях, что инцидент произошёл около 16:00.





В министерстве здравоохранения Новосибирской области подтвердили, что у мужчины случился эпилептический приступ — бригада «скорой» увезла его в городскую больницу № 1.





Похожий случай произошёл в новосибирском метро несколько дней назад. Пожилому мужчине стало плохо на станции метро «Заельцовская». Врачи «скорой помощи» сделали сердечно-лёгочную реанимацию, однако спасти его не удалось.