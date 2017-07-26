Пассажир метро потерял сознание на «Площади Ленина»

Мужчине стало плохо на эскалаторе станции «Площадь Ленина»
Мужчине стало плохо на эскалаторе станции «Площадь Ленина»

На эскалаторе станции метро «Площадь Ленина» мужчине стало плохо — врачи «скорой помощи» откачивали его на эскалаторе.


Очевидцы сообщают в соцсетях, что инцидент произошёл около 16:00.


В министерстве здравоохранения Новосибирской области подтвердили, что у мужчины случился эпилептический приступ — бригада «скорой» увезла его в городскую больницу № 1.


Похожий случай произошёл в новосибирском метро несколько дней назад. Пожилому мужчине стало плохо на станции метро «Заельцовская». Врачи «скорой помощи» сделали сердечно-лёгочную реанимацию, однако спасти его не удалось.

Анна Богданова
Фото vk.com/incident_nsk

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