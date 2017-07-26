Не сошлись во взглядах: две звезды оперного ушли со сцены и уезжают из Новосибирска

Супруги Иван Кузнецов и Елена Лыткина приняли решение уйти из новосибирского оперного театра после увольнения худрука балета Игоря Зеленского

Двое ведущих артистов балетной сцены Новосибирска — 29-летний Иван Кузнецов и 34-летняя Елена Лыткина — уходят из театра и покидают Новосибирск.







«Мы (с супругой Еленой Лыткиной. — И.К.) приняли решение уйти из театра и перебраться в Москву. Это разночтения с художественным направлением театра в том числе. Но тут, помимо этого, ещё и бытовые [проблемы]. Я сам коренной москвич, а у нас дочь родилась, а в Новосибирске никого из родственников нет. В Москве в этом плане будет проще — это раз. Перспектив как у хореографа и продюсера у меня больше в Москве — это два. И третье, наше время в театре прошло. Мы себе художественное направление несколько иначе видим. Хотя нас никто не выгонял, мы могли бы и дальше работать. Никакого конфликта у нас не было. Просто теперь пойдём разными дорожками», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Иван Кузнецов.





Кузнецов добавил, что ему с Еленой не нравится репертуарная политика театра, дисциплина и отсутствие гастролей.







Решение уйти со сцены оперного, по словам Ивана Кузнецова, у него с супругой появилось после ухода в 2016 году художественного руководителя балета Игоря Зеленского. Именно он пригласил в 2009 году Ивана Кузнецова из Москвы в Новосибирск. В том же году Кузнецов и познакомился с Лыткиной — она стала его первой партнёршей на сцене, потом пара поженилась.







Елена Лыткина — из Омска, туда она заедет с дочерью перед переездом в Москву





«Мы не прощаемся с Новосибирском, потому что этот бренд "Звёзды балета Сибири" — это уже четвёртый наш концерт. Мы собираемся продолжать и приезжать в Новосибирск с программами <…> Уезжаем мы [из Новосибирска] 8 августа, Елена ещё с дочкой домой заедет, она из Омска», — рассказал Иван Кузнецов.







Прощальный концерт Impression из 3 отделений с участием Лыткиной состоится завтра, 27 июля, в 19:00 в большом зале Дома учёных Академгородка. Кроме Елены Лыткиной на сцену выйдут молодые артисты оперного театра. Сам Иван Кузнецов закончил карьеру танцовщика после травмы ноги, которую он получил в прошлом году на премьере «Корсара».





Напомним, 13 июля министр культуры РФ Владимир Мединский подтвердил слух об уходе Владимира Кехмана с должности директора оперного театра в течение месяца. После того как директор новосибирского театра оперы и балета и основатель группы JFC Владимир Кехман был признан банкротом, ему по закону в любом случае пришлось бы покинуть этот пост.