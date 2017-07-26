Не сошлись во взглядах: две звезды оперного ушли со сцены и уезжают из Новосибирска

Супруги Иван Кузнецов и Елена Лыткина приняли решение уйти из новосибирского оперного театра после увольнения худрука балета Игоря Зеленского
Супруги Иван Кузнецов и Елена Лыткина приняли решение уйти из новосибирского оперного театра после увольнения худрука балета Игоря Зеленского

Двое ведущих артистов балетной сцены Новосибирска — 29-летний Иван Кузнецов и 34-летняя Елена Лыткина — уходят из театра и покидают Новосибирск.


«Мы (с супругой Еленой Лыткиной. — И.К.) приняли решение уйти из театра и перебраться в Москву. Это разночтения с художественным направлением театра в том числе. Но тут, помимо этого, ещё и бытовые [проблемы]. Я сам коренной москвич, а у нас дочь родилась, а в Новосибирске никого из родственников нет. В Москве в этом плане будет проще — это раз. Перспектив как у хореографа и продюсера у меня больше в Москве — это два. И третье, наше время в театре прошло. Мы себе художественное направление несколько иначе видим. Хотя нас никто не выгонял, мы могли бы и дальше работать. Никакого конфликта у нас не было. Просто теперь пойдём разными дорожками», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Иван Кузнецов.


Кузнецов добавил, что ему с Еленой не нравится репертуарная политика театра, дисциплина и отсутствие гастролей.


Решение уйти со сцены оперного, по словам Ивана Кузнецова, у него с супругой появилось после ухода в 2016 году художественного руководителя балета Игоря Зеленского. Именно он пригласил в 2009 году Ивана Кузнецова из Москвы в Новосибирск. В том же году Кузнецов и познакомился с Лыткиной — она стала его первой партнёршей на сцене, потом пара поженилась.


Елена Лыткина — из Омска, туда она заедет с дочерью перед переездом в Москву
Елена Лыткина — из Омска, туда она заедет с дочерью перед переездом в Москву


«Мы не прощаемся с Новосибирском, потому что этот бренд "Звёзды балета Сибири" — это уже четвёртый наш концерт. Мы собираемся продолжать и приезжать в Новосибирск с программами <…> Уезжаем мы [из Новосибирска] 8 августа, Елена ещё с дочкой домой заедет, она из Омска», — рассказал Иван Кузнецов.


Прощальный концерт Impression из 3 отделений с участием Лыткиной состоится завтра, 27 июля, в 19:00 в большом зале Дома учёных Академгородка. Кроме Елены Лыткиной на сцену выйдут молодые артисты оперного театра. Сам Иван Кузнецов закончил карьеру танцовщика после травмы ноги, которую он получил в прошлом году на премьере «Корсара».


Напомним, 13 июля министр культуры РФ Владимир Мединский подтвердил слух об уходе Владимира Кехмана с должности директора оперного театра в течение месяца. После того как директор новосибирского театра оперы и балета и основатель группы JFC Владимир Кехман был признан банкротом, ему по закону в любом случае пришлось бы покинуть этот пост.

Илья Калинин
Фото Светланы Албаут

Прочтений: 6237
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (49)49
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено