Куда идти за новым «яблоком»: Apple запустила в Новосибирске программу обмена старых «айфонов»

Обменять старые «айфоны» на новые можно в нескольких магазинах Новосибирска
Обменять старые «айфоны» на новые можно в нескольких магазинах Новосибирска

Компания Apple объявила в России программу trade-in, по которой старые iPhone можно обменять на новые, — к ней присоединились и магазины Новосибирска.


О запуске бессрочной программы обмена старых моделей смартфонов Apple на новые с доплатой сообщили «Ведомости» со ссылкой на одного из участников проекта. 


По условиям программы, владельцы iPhone могут сдать старый смартфон и получить скидку на покупку нового — её размер будет зависеть от состояния «айфона» и может достигать 30 %.


К программе присоединились три сети магазинов, работающие в Новосибирске — re:Store, «Связной» и «М.Видео».


Как сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе салонов связи «Связной», в июле программу запустили в 2 салонах: в ТРЦ «Аура» и на пл. Карла Маркса, 3/1. Остальные салоны начнут принимать старые iPhone в течение августа.


«Размер скидки на новый iPhone по программе trade-in может достигать нескольких десятков тысяч рублей. Вы приносите свой старый iPhone. Он обязательно должен быть куплен официально в России, принимаем все модели "айфона", начиная с iPhone 4. Со скидкой можно получить любой iPhone, который представлен в нашем ассортименте. Наши сотрудники проверяют этот телефон (он должен быть в рабочем состоянии) и потом оценивают телефон. Его оценка — это и есть скидка на ваш новый "айфон"», — пояснил НГС.НОВОСТИ руководитель пресс-службы компании «Связной» Сергей Тихонов.


Запуск программы также подтвердили во всех 3 новосибирских салонах re:Store. В сети гипермаркетов «М.Видео» сообщили, что пока компания ведёт переговоры и обсуждает условия программы. «Мы рассчитываем, что в ближайшей перспективе акция по обмену старого iPhone на новый будет запущена», — ответили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе компании.


Жители Новосибирска давно полюбили дорогие гаджеты и ради них готовы выстраиваться в огромные очереди. Такие были в первые дни продаж iPhone 7 и Samsung Galaxy S8+.

Кирилл Шматков
Фото из архива НГС

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