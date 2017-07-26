В Первомайском районе пропала 13-летняя школьница
Полиция начала розыск 13-летней жительницы Новосибирска Аизы Усубалиевой — она пропала 2 дня назад, 24 июля.
«Она вышла из своего дома по ул. Первомайской, 96. В полицию обратилась мама пропавшей. Мать работает у неё, воспитывает девочку одна. В школе девочка характеризуется как положительная, хотя немного замкнутая.
Она вышла из дома около 10 утра — никому не сказала ничего, просто молча ушла»,
— рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Школьница была одета в куртку оранжевого и голубого цветов, футболку оранжевого цвета, фиолетовые шорты в цветочек, обута в чёрные босоножки. У Аизы Усубалиевой карие глаза, чёрные короткие вьющиеся волосы, смуглая кожа.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней Аизы Усубалиевой, просят срочно позвонить в полицию по тел. 02, 232-81-80, 232-81-79, 232-80-86, 232-80-87, 232-18-05.
Информация уточняется.
Мария Шевлягина
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД по НСО