500 домов в Кировском районе остались без горячей воды

Горячую воду начнут давать сегодня в 19:00
Горячую воду начнут давать сегодня в 19:00

26 июля несколько сотен домов в Кировском районе Новосибирска остались без горячей воды.


Судя по информации на муниципальном портале Новосибирска, дома остались без горячей воды из-за аварии на насосной станции (ПНС-2). Горячую воду отключили сегодня в 11:00.


«Сейчас ведётся устранение дефекта на трубопроводе диаметром 700 мм на входе ПНС-2, расположенном на ул. Петропавловской», — рассказали в пресс-центре мэрии.


Без воды остались около 500 домов на Затулинском, Северо-Чемском жилмассиве, в микрорайонах Палласа и Расточка. Жители домов на Затулинском жилмассиве рассказали, что из крана с горячей водой сейчас идёт холодная.


«Сегодня в 19:00 горячее водоснабжение со сниженными параметрами будет запущено всем потребителям. В полном объёме горячее водоснабжение будет восстановлено в 8:00 27 июля», — пояснили в АО «СИБЭКО».


Дома, оставшиеся без горячей воды 26 июля
Дома, оставшиеся без горячей воды 26 июля


Из-за аварий на теплотрассах новосибирцы иногда остаются без воды и света. В этом году часто аварии случаются в Октябрьском районе: у жителей домов на ул. Бориса Богаткова и Федосеева с начала года отключали воду и электричество четыре раза.

Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой (1), скриншот map.novo-sibirsk.ru (2)

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