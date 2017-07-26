Где мой приз: новосибирец с кувалдой разбил игровой автомат в ТЦ

Новосибирец ворвался с кувалдой в ТЦ «Континент» и попытался разбить игровой автомат

Днём 25 июля в торговом центре «Континент» на Юго-Западном жилмассиве мужчина с кувалдой попытался разбить игровой автомат.





По данным полиции, его задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.





«Мы услышали сильный стук: когда вышли, увидели, что мужчина разбил стекло игрового автомата, потом его повалили на пол охранники.





Он лёжа сказал: "Мне сказали разбить, я и разбил"»,





— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец.





Как отметил свидетель происшествия, на вид мужчине около 30 лет, с собой он беспрепятственно пронёс в торговый центр тяжёлую кувалду.





Разбитый автомат в ТЦ «Континент»





Задержанный разбил игровой автомат «Аладдин». Внутри него обычно стоят дорогостоящие призы (фотоаппараты, мобильные телефоны и другая электроника), которые игроки, управляя джойстиком, сбивают металлической трубой.







На фото с места происшествия видно, что у автомата выбито стекло, а призы убраны.





Иногда жители Новосибирска в поисках наживы нападают с тяжёлыми инструментами не только на бездушные автоматы, но и на настоящих людей — в марте прошлого года полицейские задержали уличного грабителя, подозреваемого в нападении с молотком на троих прохожих. Безработный 41-летний новосибирец ударил пенсионерку молотком по голове и отобрал у неё шапку, тот же мужчина напал с молотком на 48-летнюю прохожую на ул. Тургенева и сбежал с её сумочкой. Мужчину поймали, когда он ударил 24-летнюю девушку молотком на ул. Никитина.