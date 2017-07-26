Кабанам дадим отпор: новосибирцы объявили охоту на свиней из Омской области

Диких кабанов будут отстреливать и проверять на заражение африканской чумой
Диких кабанов будут отстреливать и проверять на заражение африканской чумой

В правительстве НСО обеспокоены вспышкой африканской чумы свиней в Омской области — власти готовят распоряжение, по которому в регионе будут отстреливать кабанов.


Как сообщил 26 июля на встрече с журналистами губернатор НСО Владимир Городецкий, в регионе начали проверять животных на наличие африканской чумы, вспышки которой зафиксировали в соседней Омской области в середине июля. По данным НГС.ОМСК, в регионе ввели режим ЧС и ограничили продажу свинины, в том числе шашлыков в городских парках.


«Сегодня эта проблема имеет место быть. Я в понедельник разговаривал с губернатором [Омской области] Виктором Назаровым, и действительно, в 7 районах, 29 населённых пунктах африканская чума явно зафиксирована. <…> Мы граничим, поэтому вышло специальное распоряжение комиссии по чрезвычайным ситуациям. Нужно следить, произошёл ли падёж [скота]. У нас в понедельник было зафиксировано два случая падежа — двух свиней. Но анализы показали, что причина — не чума. Вводятся меры отстрела диких кабанов на предмет анализа, потому что распространителями чумы в большей степени являются они», — пояснил Владимир Городецкий. Он добавил, что источник заражения ещё не найден.


По его словам, во время карантина в очагах африканской чумы полностью уничтожают животных, а также обрабатывают помещения, где их содержали. Если подобное затронет частные хозяйства в Новосибирской области, им нужны будут компенсации, заметил губернатор.


В последний раз вспышки опасных болезней у животных в НСО отмечали осенью прошлого года, когда за несколько месяцев зарегистрировали 10 случаев бешенства у животных.

Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова

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