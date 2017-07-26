Здание опасно для детей: завод Коминтерна объяснил, почему выселяет детсад из центра Новосибирска

На заводе им. Коминтерна заявили, что здание опасно для детей
На заводе им. Коминтерна заявили, что здание опасно для детей

Новосибирский завод им. Коминтерна рассказал о том, почему он решил выселить частный детский сад «Акварель» из своего здания на ул. Соревнования.


Как сообщил в письме в редакцию НГС.НОВОСТИ генеральный директор компании «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна» Павел Заболотный, здание на ул. Соревнования, 22 «б» частный детский сад «Акварель» занимает незаконно. Срок аренды по договору истёк ещё 1 мая 2017 года.


Более того, по словам Заболотного, с самого начала завод им. Коминтерна пустил детский сад в это здание на льготных условиях: плата за аренду «была сопоставима с содержанием одного ребёнка». На низкую арендную ставку предприятие согласилось, потому что в частный сад «Акварель» ходили дети работников завода.


«С 2014 года дети сотрудников не посещают детский сад "Акварель". Таким образом, предоставляя по договору аренды льготную арендную ставку, АО "НПО НИИИП-НЗиК" фактически кредитует за счёт собственных средств коммерческую организацию, оказывающую платные услуги населению и получающую сверхприбыль», — пишет Павел Заболотный.


По его словам, ещё несколько лет назад завод им. Коминтерна решил продать эту землю и здание с аукциона как непрофильные активы. При этом на протяжении 4 лет компания предлагала мэрии их выкупить, но городские власти отказывались. После того как завод всё-таки продал недвижимость и участок бизнесмену Станиславу Беляеву, мэрия пересмотрела свою позицию и стала настаивать на том, чтобы здание перешло в городскую собственность и в нём разместился муниципальный детсад.


«Но этому процессу препятствует нахождение в здании частной коммерческой организации ЧДОУ ДС "Акварель"», — сообщил Заболотный.


Также директор завода подчеркнул, что здание опасно для детей — само помещение, и электрика в здании находятся «в ненадлежащем состоянии». 


Завод им. Коминтерна уже сообщил об этом в прокуратуру Центрального района, говорится в письме.


Напомним, 11 июля Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск завода им. Комитерна и решил выселить частный детский сад «Акварель» из здания на ул. Соревнования. Представитель «Акварели» в суде Дмитрий Недведский неделю назад сообщил НГС.НОВОСТИ, что детсад собирается обжаловать это решение.

Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова

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