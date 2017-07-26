Здание опасно для детей: завод Коминтерна объяснил, почему выселяет детсад из центра Новосибирска

На заводе им. Коминтерна заявили, что здание опасно для детей

Новосибирский завод им. Коминтерна рассказал о том, почему он решил выселить частный детский сад «Акварель» из своего здания на ул. Соревнования.





Как сообщил в письме в редакцию НГС.НОВОСТИ генеральный директор компании «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна» Павел Заболотный, здание на ул. Соревнования, 22 «б» частный детский сад «Акварель» занимает незаконно. Срок аренды по договору истёк ещё 1 мая 2017 года.





Более того, по словам Заболотного, с самого начала завод им. Коминтерна пустил детский сад в это здание на льготных условиях: плата за аренду «была сопоставима с содержанием одного ребёнка». На низкую арендную ставку предприятие согласилось, потому что в частный сад «Акварель» ходили дети работников завода.





«С 2014 года дети сотрудников не посещают детский сад "Акварель". Таким образом, предоставляя по договору аренды льготную арендную ставку, АО "НПО НИИИП-НЗиК" фактически кредитует за счёт собственных средств коммерческую организацию, оказывающую платные услуги населению и получающую сверхприбыль», — пишет Павел Заболотный.





По его словам, ещё несколько лет назад завод им. Коминтерна решил продать эту землю и здание с аукциона как непрофильные активы. При этом на протяжении 4 лет компания предлагала мэрии их выкупить, но городские власти отказывались. После того как завод всё-таки продал недвижимость и участок бизнесмену Станиславу Беляеву, мэрия пересмотрела свою позицию и стала настаивать на том, чтобы здание перешло в городскую собственность и в нём разместился муниципальный детсад.





«Но этому процессу препятствует нахождение в здании частной коммерческой организации ЧДОУ ДС "Акварель"», — сообщил Заболотный.





Также директор завода подчеркнул, что здание опасно для детей — само помещение, и электрика в здании находятся «в ненадлежащем состоянии».





Завод им. Коминтерна уже сообщил об этом в прокуратуру Центрального района, говорится в письме.





Напомним, 11 июля Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск завода им. Комитерна и решил выселить частный детский сад «Акварель» из здания на ул. Соревнования. Представитель «Акварели» в суде Дмитрий Недведский неделю назад сообщил НГС.НОВОСТИ, что детсад собирается обжаловать это решение.