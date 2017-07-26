Новосибирский зоопарк объявил дату масштабного празднования своего юбилея

Празднование 70-летия зоопарка пройдёт в последнее воскресенье августа

Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило отпразднует свой юбилей в конце августа.





«27 августа в зоопарке пройдёт общий праздник — будут викторины, конкурсы — мы ждём всех посетителей в гости.





Праздничная программа находится ещё в разработке», — рассказал 26 июля директор новосибирского зоопарка Андрей Шило.







«Всё будет как на празднике Дня защиты детей — будет несколько площадок, музыкальные представления», — добавила начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.





Как ранее сообщали НГС.НОВОСТИ, всего на празднование юбилея зоопарк потратит 4,5 млн руб., информация об этом была на сайте zakupki.gov.ru. Около 3,5 млн руб. уйдут на праздничные мероприятия. По данным сайта госзакупок,





в праздничную программу войдут концерты оперных певцов, детских хоров и музыкальных групп. Планируются выступления тропических танцовщиц, танцевальные номера артистов балета.







К своему юбилею зоопарк намерен провести и международную конференцию в гостинице DoubleTree by Hilton — за 1 млн 173 тыс. руб. «1 августа в зоопарке пройдёт Международная евроазиатская конференция, к нам приедут 156 гостей из многих стран: из Бразилии, США, Арабских Эмиратов. Приедет президент Евразийской ассоциации зоопарков и аквариумов. 5 августа пройдет научно-практическая конференция, на которой специалисты будут делиться своим опытом. Участникам конференции мы покажем наше экспериментальное хозяйство Карасукского района», — добавил Андрей Шило.





Как добавила Терешкова, зоопарк стал излюбленным местом новосибирцев и гостей города. «За год новосибирский зоопарк посещают 1,5 млн человек, из них бесплатно — около 800 тыс. За последний год было реализовано много возможностей — был построен мост над детской железной дорогой, пингвинарий, дельфинарий», — добавила чиновница.





В середине июля специалисты «ТурСтата» проанализировали посещаемость зоопарков России в 2016 году и выяснили, что по популярности у посетителей Новосибирский зоопарк занимает 2-е место в стране. Возглавил рейтинг Московский зоопарк, который за год посетили 3,5 млн гостей, а замкнул тройку лидеров Ленинградский зоопарк с 770 тыс. посетителей.