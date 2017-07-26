В небе над Новосибирском пронесётся метеорный поток

Наблюдать Аквариды можно будет до середины августа
Наблюдать Аквариды можно будет до середины августа

В ночь на 29 июля новосибирцы смогут увидеть максимум метеорного потока Южные Дельта-Аквариды.


«Этот метеорный поток — это остатки довольно большой кометы, которая очень давно развалилась на составляющие. Самые большие её обломки известны как кометы Марсдена и Крахта. И в конце июля Земля в своём движении по орбите пересекает путь этого потока мелких частиц газа и пыли. К сожалению для земных наблюдателей массового звездопада мы не увидим, но


терпеливые любители астрономии могут надеяться на 15–20 "падающих звёзд" в час.


Разумеется, наблюдать метеорный поток лучше подальше от городской засветки и при хорошей погоде. При точной настройке фотоаппарата и хорошем штативе можно надеяться снять отличные снимки сгорающих в атмосфере метеоров», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель директора по научно-методической работе Большого новосибирского планетария Илья Орлов.


В целом метеорный поток будет активным до середины августа, но его пик придётся на 28–29 июля. Центр потока расположен в созвездии Водолея, поэтому он называется Аквариды. Увидеть его можно невысоко над горизонтом на юге и юго-востоке.


Кроме того, по информации Ильи Орлова, сейчас на вечернем небе хорошо, хотя и невысоко видны Юпитер и Сатурн. Венера восходит в середине ночи и заметна на утреннем небе, Меркурий сейчас в Сибири почти не виден, а Марс и вовсе прячется от наблюдателей.


27 июля Марс уйдёт в соединение с Солнцем — то есть Марс, Солнце и Земля выстроятся в одну линию именно в такой последовательности. «Для земных астрономов Марс можно будет наблюдать на ночном небе ещё очень нескоро — примерно с середины августа», — предупредил Орлов.


Среди последних метеорных потоков, которые могли наблюдать новосибирцы, был поток Лириды в апреле.

Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой

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