Жёлтая метка: толпа таксистов приехала к областному правительству за наклейками

Легальным таксистам раздали наклейки на лобовик

Значок «Безопасное такси» появится на 100 машинах в Новосибирской области — так областные чиновники пометят таксистов, работающих по закону. Сегодня, 26 июля, наклейки руководителям служб такси вручили у здания областного правительства.





На мероприятие приехали больше 20 машин. Акция прошла по инициативе Ассоциации таксомоторных перевозок и министерства транспорта и дорожного хозяйства НСО.







«Чтобы простой человек, не вдаваясь в нюансы таксомоторного бизнеса, мог понять, едет ли он сам или отправляет ребенка на легальном такси или нелегальном», — объяснил НГС.НОВОСТИ цель акции директор Общественного совета по развитию такси в России Александр Шмигидин.







По его словам, сегодня знак получат первые 100 таксистов, которые входят в Ассоциацию таксомоторных перевозчиков Сибири. Водители должны приклеить его на правую часть лобового стекла. На знаке у каждой машины будет номер разрешения министерства транспорта на перевозки, а также срок действия лицензии.







Такой знак будет на правой части лобового стекла у легальных таксистов





Как уточнил Шмигидин, первые 100 наклеек — пока первая партия. Всего в НСО работает 4,5 тысячи легальных таксистов — около 10 % от общего числа извозчиков. Они тоже получат эти знаки в ближайшие месяцы. В числе компаний, которые будут ездить со знаками, — «B2B Taxi», «Искитимский таксопарк», «Атлас», «Такси Блюз», «Мой город».







Получить знак «Безопасное такси» может любая таксомоторная компания с разрешением на работу от областного министерства транспорта. Кроме того, все легальные таксисты проходят предрейсовый и послерейсовый осмотры, а также техосмотры, пояснил директор Общественного совета.





Первые знаки «Безопасное такси» появятся сегодня на 100 машинах





Он отметил, что эта акция — один из первых шагов к легализации рынка такси, однако нелегальных перевозчиков по-прежнему много. Летом прошлого года и.о. начальника управления организации пассажирских перевозок областного министерства транспорта Андрей Бенимецкий оценил их долю на региональном рынке такси в 50 %.

