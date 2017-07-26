Жёлтая метка: толпа таксистов приехала к областному правительству за наклейками

Легальным таксистам раздали наклейки на лобовик
Легальным таксистам раздали наклейки на лобовик

Значок «Безопасное такси» появится на 100 машинах в Новосибирской области — так областные чиновники пометят таксистов, работающих по закону. Сегодня, 26 июля, наклейки руководителям служб такси вручили у здания областного правительства. 


На мероприятие приехали больше 20 машин. Акция прошла по инициативе Ассоциации таксомоторных перевозок и министерства транспорта и дорожного хозяйства НСО. 


«Чтобы простой человек, не вдаваясь в нюансы таксомоторного бизнеса, мог понять, едет ли он сам или отправляет ребенка на легальном такси или нелегальном», — объяснил НГС.НОВОСТИ цель акции директор Общественного совета по развитию такси в России Александр Шмигидин.


По его словам, сегодня знак получат первые 100 таксистов, которые входят в Ассоциацию таксомоторных перевозчиков Сибири. Водители должны приклеить его на правую часть лобового стекла. На знаке у каждой машины будет номер разрешения министерства транспорта на перевозки, а также срок действия лицензии.


Такой знак будет на правой части лобового стекла у легальных таксистов
Такой знак будет на правой части лобового стекла у легальных таксистов


Как уточнил Шмигидин, первые 100 наклеек — пока первая партия. Всего в НСО работает 4,5 тысячи легальных таксистов — около 10 % от общего числа извозчиков. Они тоже получат эти знаки в ближайшие месяцы. В числе компаний, которые будут ездить со знаками, — «B2B Taxi», «Искитимский таксопарк», «Атлас», «Такси Блюз», «Мой город».


Получить знак «Безопасное такси» может любая таксомоторная компания с разрешением на работу от областного министерства транспорта. Кроме того, все легальные таксисты проходят предрейсовый и послерейсовый осмотры, а также техосмотры, пояснил директор Общественного совета. 


Первые знаки «Безопасное такси» появятся сегодня на 100 машинах
Первые знаки «Безопасное такси» появятся сегодня на 100 машинах


Он отметил, что эта акция — один из первых шагов к легализации рынка такси, однако нелегальных перевозчиков по-прежнему много. Летом прошлого года и.о. начальника управления организации пассажирских перевозок областного министерства транспорта Андрей Бенимецкий оценил их долю на региональном рынке такси в 50 %.

Анна Богданова
Фото предоставлены Александром Шмигидиным

Прочтений: 2860
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено