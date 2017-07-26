По выходным не парковаться: на улице Ленина поставили запрещающие знаки

Новый дорожный знак на ул. Ленина
Новый дорожный знак на ул. Ленина

На ул. Ленина установлены дорожные знаки, запрещающие остановку по выходным дням — в ближайшие субботу и воскресенье улицу сделают пешеходной.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ увидел, как рабочие днём 26 июля устанавливают у обочины дорожные знаки, запрещающие остановку по выходным дням и предупреждающие о работе эвакуатора.


С 00:00 субботы 29 июля до 5:00 31 июля ул. Ленина будет полностью закрыта для автомобильного движения. Городские власти объяснили это проведением праздника «Краски лета» и пообещали перекрывать улицу каждые выходные до конца сентября.


Останавливаться по выходным запретили у офисного здания на Ленина, 12
Останавливаться по выходным запретили у офисного здания на Ленина, 12


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


Михаил Руднев
Фото Юлии Шипициной

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