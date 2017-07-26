По выходным не парковаться: на улице Ленина поставили запрещающие знаки

Новый дорожный знак на ул. Ленина

На ул. Ленина установлены дорожные знаки, запрещающие остановку по выходным дням — в ближайшие субботу и воскресенье улицу сделают пешеходной.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ увидел, как рабочие днём 26 июля устанавливают у обочины дорожные знаки, запрещающие остановку по выходным дням и предупреждающие о работе эвакуатора.





С 00:00 субботы 29 июля до 5:00 31 июля ул. Ленина будет полностью закрыта для автомобильного движения. Городские власти объяснили это проведением праздника «Краски лета» и пообещали перекрывать улицу каждые выходные до конца сентября.





Останавливаться по выходным запретили у офисного здания на Ленина, 12





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