Неосторожный водитель «Тойоты» выехал на трассу под фуру: четверо погибли

Последствия аварии

Днём 26 июля 4 человека, в том числе 5-летний мальчик, погибли при столкновении фуры и легковой «Тойоты» на федеральной трассе в Новосибирской области.





Авария произошла в 10:45 на автодороге Р-254 «Иртыш» в окрестностях села Кожурла Убинского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.





По данным полиции, водитель «Тойоты» при выезде с АЗС не уступил дорогу фуре «Вольво», которая ехала по трассе. В легковой машине никто не выжил: погибли как мужчина-водитель, так и все его пассажиры — 2 женщины и 5-летний мальчик.





На месте аварии работают инспекторы ГИБДД.





«Сотрудники полиции проводят доследственную проверку, но, скорее всего, уголовное дело возбуждаться не будет в связи со смертью предполагаемого виновника аварии», — сообщил НГС.НОВОСТИ представитель пресс-службы ГУ МВД России по НСО Антон Сурнин.





13:12

В отделении пропаганды УГИБДД Новосибирской области уточнили, что погибшему водителю 22 года, а его пассажирам — 22, 42 и 5. Также известно, что второй участник аварии ехал на фуре из Новосибирска в сторону Омска.





ДТП произошло в Убинском районе НСО





В аварии погибли 4 человека





По основной версии, причиной ДТП стала неосторожность водителя легковой машины





Ещё одна смертельная авария произошла несколькими днями ранее в Краснозёрском районе Новосибирской области. В перевернувшейся «Мазде» с пьяным водителем погибли три пассажира: 44-летний мужчина и две 7-классницы.