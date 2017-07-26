Неосторожный водитель «Тойоты» выехал на трассу под фуру: четверо погибли

Последствия аварии
Последствия аварии

Днём 26 июля 4 человека, в том числе 5-летний мальчик, погибли при столкновении фуры и легковой «Тойоты» на федеральной трассе в Новосибирской области.


Авария произошла в 10:45 на автодороге Р-254 «Иртыш» в окрестностях села Кожурла Убинского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


По данным полиции, водитель «Тойоты» при выезде с АЗС не уступил дорогу фуре «Вольво», которая ехала по трассе. В легковой машине никто не выжил: погибли как мужчина-водитель, так и все его пассажиры — 2 женщины и 5-летний мальчик.


На месте аварии работают инспекторы ГИБДД.


«Сотрудники полиции проводят доследственную проверку, но, скорее всего, уголовное дело возбуждаться не будет в связи со смертью предполагаемого виновника аварии», — сообщил НГС.НОВОСТИ представитель пресс-службы ГУ МВД России по НСО Антон Сурнин.


В отделении пропаганды УГИБДД Новосибирской области уточнили, что погибшему водителю 22 года, а его пассажирам — 22, 42 и 5. Также известно, что второй участник аварии ехал на фуре из Новосибирска в сторону Омска.


ДТП произошло в Убинском районе НСО
ДТП произошло в Убинском районе НСО


В аварии погибли 4 человека
В аварии погибли 4 человека


По основной версии, причиной ДТП стала неосторожность водителя легковой машины
По основной версии, причиной ДТП стала неосторожность водителя легковой машины


Ещё одна смертельная авария произошла несколькими днями ранее в Краснозёрском районе Новосибирской области. В перевернувшейся «Мазде» с пьяным водителем погибли три пассажира: 44-летний мужчина и две 7-классницы.

Ольга Хмелевская
Фото 54.мвд.рф

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