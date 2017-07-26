Возле Новосибирска-Главного открылся мини-автовокзал

Новая конечная остановка, через которую будут ходить междугородные автобусы, открылась 26 июля на пл. Гарина-Михайловского у вокзала Новосибирск-Главный.







Крытый павильон на пл. Гарина-Михайловского





«Пока работает в информационном режиме. Потом будет расписание, откроется пункт питания, водители начнут пользоваться», — рассказал НГС.НОВОСТИ директор новосибирского автовокзала Сергей Ермаков.







Через полтора месяца через новый павильон будут проходить междугородные автобусы





Как уточнил на открытии председатель совета директоров компании ООО «Авто-сервис» (эта компания построит новый автовокзал на Гусинобродском шоссе) Андрей Гудовский, первые междугородные маршруты пойдут через новый кассово-диспетчерский пункт примерно через полтора месяца. «По регламенту должны попасть в федеральный реестр остановочных пунктов», — пояснил Гудовский.





Зал ожидания нового павильона на ж/д вокзале





Автобусы от железнодорожного вокзала будут ходить в Барнаул, Кемерово и Томск. По его словам, на них также можно будет уехать до аэропорта Толмачёво. Рейсы будут запускать постепенно, чтобы избежать скопления транспорта.







В павильоне есть зал ожидания для пассажиров





Гудовский подсчитал, что на строительство павильона потратили около 2 млн руб. В ближайшее время в павильоне появится терминал по продаже билетов, диспетчерская, кондиционер и телевизор.







Новая автокасса открылась у вокзала Новосибирск-Главный





По словам Андрея Гудовского, новый диспетчерский пункт будет обслуживать и городские маршруты — водители начнут отмечаться здесь примерно через полторы-две недели.





В ближайшее время здесь откроется небольшое кафе





Как уточнил Сергей Ермаков, площадь новой автостанции — больше 100 кв. м, пассажиры уже могут пользоваться залом ожидания. В ближайшее время здесь появится кафе.







С 26 июля пассажиры уже могут пользоваться новым залом ожидания





Напомним, в начале июля небольшое представительство автовокзала открылось рядом с ТЦ «Невский» — за один день через новую автостанцию на Гусинобродском шоссе проходит около 30 автобусов в ленинск-кузнецком направлении. В марте новосибирский автовокзал открыл остановочный пункт для междугородных автобусов в торговом центре «НОРДМОЛЛ» на Северном объезде.