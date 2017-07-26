Возле Новосибирска-Главного открылся мини-автовокзал

Новая конечная остановка, через которую будут ходить междугородные автобусы, открылась 26 июля на пл. Гарина-Михайловского у вокзала Новосибирск-Главный. 


Крытый павильон на пл. Гарина-Михайловского
Крытый павильон на пл. Гарина-Михайловского


«Пока работает в информационном режиме. Потом будет расписание, откроется пункт питания, водители начнут пользоваться», — рассказал НГС.НОВОСТИ директор новосибирского автовокзала Сергей Ермаков.


Через полтора месяца через новый павильон будут проходить междугородные автобусы
Через полтора месяца через новый павильон будут проходить междугородные автобусы


Как уточнил на открытии председатель совета директоров компании ООО «Авто-сервис» (эта компания построит новый автовокзал на Гусинобродском шоссе) Андрей Гудовский, первые междугородные маршруты пойдут через новый кассово-диспетчерский пункт примерно через полтора месяца. «По регламенту должны попасть в федеральный реестр остановочных пунктов», — пояснил Гудовский. 


Зал ожидания нового павильона на ж/д вокзале
Зал ожидания нового павильона на ж/д вокзале


Автобусы от железнодорожного вокзала будут ходить в Барнаул, Кемерово и Томск. По его словам, на них также можно будет уехать до аэропорта Толмачёво. Рейсы будут запускать постепенно, чтобы избежать скопления транспорта.


В павильоне есть зал ожидания для пассажиров
В павильоне есть зал ожидания для пассажиров


Гудовский подсчитал, что на строительство павильона потратили около 2 млн руб. В ближайшее время в павильоне появится терминал по продаже билетов, диспетчерская, кондиционер и телевизор.


Новая автокасса открылась у вокзала Новосибирск-Главный
Новая автокасса открылась у вокзала Новосибирск-Главный


По словам Андрея Гудовского, новый диспетчерский пункт будет обслуживать и городские маршруты — водители начнут отмечаться здесь примерно через полторы-две недели.


В ближайшее время здесь откроется небольшое кафе
В ближайшее время здесь откроется небольшое кафе


Как уточнил Сергей Ермаков, площадь новой автостанции — больше 100 кв. м, пассажиры уже могут пользоваться залом ожидания. В ближайшее время здесь появится кафе.


С 26 июля пассажиры уже могут пользоваться новым залом ожидания
С 26 июля пассажиры уже могут пользоваться новым залом ожидания


Напомним, в начале июля небольшое представительство автовокзала открылось рядом с ТЦ «Невский» — за один день через новую автостанцию на Гусинобродском шоссе проходит около 30 автобусов в ленинск-кузнецком направлении. В марте новосибирский автовокзал открыл остановочный пункт для междугородных автобусов в торговом центре «НОРДМОЛЛ» на Северном объезде.

Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой

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