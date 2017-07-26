После новости на НГС светофоры на Красном проспекте сделали потише

Светофоры на перекрёстке Красного проспекта и ул. Писарева стали пищать гораздо тише
Светофоры на перекрёстке Красного проспекта и ул. Писарева стали пищать гораздо тише

Вечером 25 июля светофоры, которые раздражали громким звуком жителей домов на перекрёстке Красного проспекта и ул. Писарева, стали пищать тише.


Около 18:00 громкость убавили работники специализированного монтажно-эксплуатационного управления (СМЭУ), рассказал НГС.НОВОСТИ местный житель Михаил, который накануне грозился «вбить в динамики гвозди», если по ночам звук не станет тише


«Звук убавили до минимума. То есть днём его [в домах] в принципе не слышно, и ночью, собственно, тоже, если не прислушиваться. Единственное, там у меня осталось одно пожелание — конкретно один динамик отрегулировать, который непосредственно вблизи моего дома находится. Я сегодня ещё позвонил [в СМЭУ], они заявочку приняли, сказали, что ещё раз людей отправят и дело до конца доведут. А так на 99 % проблема решена. Ребята там все абсолютно адекватные, отнеслись с пониманием, оперативно среагировали», — радуется житель дома № 77 на Красном проспекте Михаил.


Напомним: о светофорах, которые терроризируют жителей домов в районе перекрёстка, НГС.НОВОСТИ рассказывали вчера. Проблемы начались после того, как на Красном проспекте поставили новые устройства — светодиодные.

Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова

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