После новости на НГС светофоры на Красном проспекте сделали потише

Светофоры на перекрёстке Красного проспекта и ул. Писарева стали пищать гораздо тише

Вечером 25 июля светофоры, которые раздражали громким звуком жителей домов на перекрёстке Красного проспекта и ул. Писарева, стали пищать тише.





Около 18:00 громкость убавили работники специализированного монтажно-эксплуатационного управления (СМЭУ), рассказал НГС.НОВОСТИ местный житель Михаил, который накануне грозился «вбить в динамики гвозди», если по ночам звук не станет тише.





«Звук убавили до минимума. То есть днём его [в домах] в принципе не слышно, и ночью, собственно, тоже, если не прислушиваться. Единственное, там у меня осталось одно пожелание — конкретно один динамик отрегулировать, который непосредственно вблизи моего дома находится. Я сегодня ещё позвонил [в СМЭУ], они заявочку приняли, сказали, что ещё раз людей отправят и дело до конца доведут. А так на 99 % проблема решена. Ребята там все абсолютно адекватные, отнеслись с пониманием, оперативно среагировали», — радуется житель дома № 77 на Красном проспекте Михаил.





Напомним: о светофорах, которые терроризируют жителей домов в районе перекрёстка, НГС.НОВОСТИ рассказывали вчера. Проблемы начались после того, как на Красном проспекте поставили новые устройства — светодиодные.