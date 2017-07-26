Зоопарк решил раздать новосибирцам чилийских грызунов

3-месячная белка дегу из контактного зоопарка «Лесное посольство»

В новосибирском контактном зоопарке «Лесное посольство» у чилийских белок дегу родилось потомство — с конца июля работники зоопарка начали отдавать бельчат в добрые руки.





«Мы прождали 3 месяца, чтобы бельчата окрепли — прошлое потомство отдавали совсем крошечным, в этом году решили подождать. Всего готовы отдать 6 бельчат, но только в добрые руки, с условием, что мы можем следить за уходом за животным», — рассказала НГС.НОВОСТИ директор контактного зоопарка Елена Герасименко.







Дегу, или чилийская белка — южноамериканский грызун, обитающий в Боливии, Перу, Чили и Аргентине.







Белки дегу хорошо адаптируются к домашнему содержанию — их лучше держать в большой клетке с беговым кольцом





«Их можно содержать дома, но желательно не оставлять без присмотра вне клетки — всё сгрызут.





Белки контактные, узнают своих хозяев, их можно приручить. В наших условиях эти белки могут прожить до 10 лет»,





— рассказала Герасименко.





В прошлом году контактный зоопарк уже раздавал детёнышей белок новым хозяевам — тогда родилось всего 8 детёнышей.