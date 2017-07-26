ОМОН окружил стадион «Заря»

Стадион «Заря»

Утром 26 июля в Новосибирске на стадионе «Заря» собрались представители всех силовых структур.







«Сегодня стадион "Заря" оцеплен ОМОНом, на парковке перед микрохирургией глаза парковки закрыты ГИБДД. В ближайших домах в "Чистой Слободе" тоже ОМОН. Что происходит, не знаю», — написала в редакцию НГС читательница. По её словам, люди в форме стояли по всему периметру стадиона.







Источник в правоохранительных органах сообщил, что на месте идут учения, их проводит оперативный штаб Новосибирской области, в который входят представители всех силовых структур региона. Сюда съехались МЧС, ФСБ, МВД, Росгвардия.







«Учения начались с утра, сейчас идёт работа. По периметру действительно стоят, но работа "Зари" продолжается», — сообщил источник, отметив, что работа стадиона не прекращается.







Во время учений





Силовики часто проводят учения в городе, например, на прошлой неделе Росгвардия проверяла тревожную сигнализацию в детском саду № 388 «Малышка» на ул. Макаренко.