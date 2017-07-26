Сама пришла в наручниках: спасатели освободили закованную женщину

Спасатели открыли наручники при помощи канцелярской скрепки
Спасатели открыли наручники при помощи канцелярской скрепки

Вечером 25 июля новосибирские спасатели помогли женщине снять наручники с запястья.


В десятом часу вечера на базу Муниципальной аварийно-спасательной службы на ул. Колыванской пришла 39-летняя женщина и попросила помочь ей снять наручники, сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).


Как уточнил НГС.НОВОСТИ начальник МАСС Дмитрий Фокин, у женщины была закована в наручники только одна рука. Ключей от браслетов у женщины не было. Кто именно надел на неё наручники, спасателям неизвестно.


«Она не пояснила», — сказал Дмитрий Фокин.


По его словам, распиливать наручники спасателям не пришлось: открыть их удалось при помощи обычной канцелярской скрепки.


На то чтобы снять наручники с женщины, у спасателей ушли считанные минуты.


Спасателям уже не в первый раз приходится освобождать закованных в наручники новосибирцев. Одним из спасённых стал житель Затулинки, который надел наручники на ногу и не смог их снять.

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/mass54

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