Сама пришла в наручниках: спасатели освободили закованную женщину
Вечером 25 июля новосибирские спасатели помогли женщине снять наручники с запястья.
В десятом часу вечера на базу Муниципальной аварийно-спасательной службы на ул. Колыванской пришла 39-летняя женщина и попросила помочь ей снять наручники, сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).
Как уточнил НГС.НОВОСТИ начальник МАСС Дмитрий Фокин, у женщины была закована в наручники только одна рука. Ключей от браслетов у женщины не было. Кто именно надел на неё наручники, спасателям неизвестно.
«Она не пояснила», — сказал Дмитрий Фокин.
По его словам, распиливать наручники спасателям не пришлось: открыть их удалось при помощи обычной канцелярской скрепки.
На то чтобы снять наручники с женщины, у спасателей ушли считанные минуты.
Спасателям уже не в первый раз приходится освобождать закованных в наручники новосибирцев. Одним из спасённых стал житель Затулинки, который надел наручники на ногу и не смог их снять.
Ольга Хмелевская
Фото vk.com/mass54