Сама пришла в наручниках: спасатели освободили закованную женщину

Спасатели открыли наручники при помощи канцелярской скрепки

Вечером 25 июля новосибирские спасатели помогли женщине снять наручники с запястья.





В десятом часу вечера на базу Муниципальной аварийно-спасательной службы на ул. Колыванской пришла 39-летняя женщина и попросила помочь ей снять наручники, сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).







Как уточнил НГС.НОВОСТИ начальник МАСС Дмитрий Фокин, у женщины была закована в наручники только одна рука. Ключей от браслетов у женщины не было. Кто именно надел на неё наручники, спасателям неизвестно.







«Она не пояснила», — сказал Дмитрий Фокин.







По его словам, распиливать наручники спасателям не пришлось: открыть их удалось при помощи обычной канцелярской скрепки.







На то чтобы снять наручники с женщины, у спасателей ушли считанные минуты.





Спасателям уже не в первый раз приходится освобождать закованных в наручники новосибирцев. Одним из спасённых стал житель Затулинки, который надел наручники на ногу и не смог их снять.