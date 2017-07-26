5 тысяч работников новосибирских компаний попали под сокращение

Власти пересчитали безработных в Новосибирской области и пришли к выводу, что ситуация на рынке труда улучшилась

С начала года компании Новосибирской области сократили 4800 сотрудников.



Всего к концу прошлой рабочей недели в регионе насчитывалось 13,7 тыс. безработных. «Уровень официальной безработицы составляет 0,9 % от численности рабочей силы», — сообщили в министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.



Самый низкий показатель безработицы власти зарегистрировали в Новосибирске (0,4 %), самый высокий — в Кыштовском районе (3,3 %). Год назад показатель безработицы по региону в целом был немного выше — 1,2 %, безработными числились 16,9 тыс. человек.







Центры занятости в этом году помогли найти работу 44,5 тыс. новосибирцев. Обучаться новым профессиям (электрогазосварщик, повар, водитель погрузчика, парикмахер, кладовщик и др.) начали 3467 безработных.







Всего к 21 июля на предприятиях Новосибирской области насчитывалось 34,4 тыс. вакансий, отмечают в региональном министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов.





Тем временем Новосибирскстат опубликовал свежие данные о распределении количества работников по размерам зарплаты. Как выяснилось, в Новосибирске насчитывается 65 миллионеров.