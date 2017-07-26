Новосибирцев попросили оценить новые маршруты популярных автобусов

Власти предложили пустить два автобуса и маршрутку № 87 по другому пути
Власти предложили пустить два автобуса и маршрутку № 87 по другому пути

Власти Новосибирска решили узнать у горожан, нужно ли менять маршруты трёх популярных автобусов.


Голосование стартовало на сайте nskgortrans.ru. Чтобы принять участие в опросе, нужно зайти в раздел «Анкетирование».


Участникам опроса предлагается высказать свое отношение к возможным изменениям в схеме движения автобусов № 53 «Пл. Калинина – п. Гвардейский», № 75 «Ключ-Камышенское плато – ул. Ляпидевского» и маршрутного такси № 87 «Пос. Клюквенный – пл. Калинина». Пока в опросе приняли участие только несколько десятков человек.


Власти предлагают изменить схему движения маршрутного такси № 87 на участке от ж/д переезда на ул. Объединения до пл. Калинина. Предполагается, что преодолевать этот путь маршрутки будут уже не по ул. Объединения, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук. Вместо этого от ж/д переезда на ул. Объединения до пл. Калинина маршрутки поедут по ул. Окружной, безымянному проезду вдоль ТЦ «Большая медведица» и ТЦ «Красный мамонт», по ул. Светлановской, Г. Колонды и Красному проспекту. При этом на ул. Окружной и безымянном проезде маршрутки останавливаться не будут.


Новая схема движения маршрутного такси № 87
Новая схема движения маршрутного такси № 87


Маршрут автобуса № 53 власти предлагают изменить таким образом, чтобы из него выпал отрезок пути по Северному объезду. Вместо этого автобусы будут ходить по ул. Краузе, Гребенщикова, Тюленина, Мясникова, Курчатова, Рассветной и Тайгинской и по этим же улицам в обратную сторону.


Новая схема движения автобуса № 53
Новая схема движения автобуса № 53


Кроме того, власти считают, что нужно изменить маршрут автобуса № 75 на отрезке от пл. Калинина до ул. Ляпидевского. Сейчас от пл. Калинина автобусы ходят по ул. Дуси Ковальчук, Залесского, Даргомыжского, Падунской и Светлановской. Вместо этого их предлагается пустить по Красному проспекту и ул. Г. Колонды и по такой же схеме обратно.


Новая схема движения автобуса № 75
Новая схема движения автобуса № 75


В начале лета в Новосибирске продлили два автобусных маршрута из «Чистой слободы». А в апреле удлинился маршрут автобуса № 29: теперь он возит пассажиров до строящегося жилмассива «Просторный».

Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС (1), иллюстрации nskgortrans.ru (2-4)

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