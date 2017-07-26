В долгах как в шелках: новосибирцы стали чаще брать кредитки в банках

Новосибирские банки нарастили темпы выдачи кредитных карт
Новосибирские банки нарастили темпы выдачи кредитных карт

В 2017 году банки в Новосибирской области стали активнее выдавать клиентам кредитные карты.


Всего за первое полугодие новосибирцы получили 70 869 новых кредитных карт. Это на 25,3 % больше, чем за первые 6 месяцев 2016 года, когда банки выдали жителям Новосибирской области 56 570 новых кредиток. К такому выводу пришли аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В этом году по количеству выданных кредиток Новосибирская область занимает 10-е место в России. Лидером списка оказалась Москва: за полгода жители столицы набрали в банках 165 253 кредитных карты. Меньше всего кредиток выдали банки Ненецкого автономного округа (297 штук).


В целом по России темпы выдачи кредиток выросли на 29,5 % по сравнению с первой половиной 2016 года. «Рост обусловлен, прежде всего, относительно высокой рентабельностью розничного кредитования в сравнении со многими другими направлениями банковского бизнеса. Кроме того, активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва стали охотнее обращаться за кредитами в банки», — комментирует ситуацию генеральный директор НБКИ Александр Викулин.


Вырос в Новосибирской области и средний размер лимита по кредитным картам. Если в декабре 2016 года лимит составлял в среднем 37 476 руб., то в июне 2017 года — уже 46 247 руб., отмечают в НБКИ.


Активно занимают деньги у банков и новосибирские бизнесмены. В прошлом месяце один из них — предприниматель Александр Кычаков — во время прямой линии с президентом России задал вопрос Владимиру Путину про величину процентных ставок по кредитам. «Мы с представителями бизнеса постоянно сталкиваемся с одной проблемой: что при декларируемых ставках банковским сектором в 11–12 % путём дополнительных накруток на открытие кредитных линий, на поддержание лимитов, на какие-то ограничения фактическая ставка в нашем конкретном случае составила 19 % годовых, 18,75 %», — поделился с президентом Кычаков. Владимир Путин в ответ на это рассказал о ситуации в банковском секторе

Ольга Хмелевская
Фото Юлии Шипициной

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