Mazda показала огромный CX-8 на семь мест

Mazda показала первые фото нового кроссовера CX-8. По данным производителя, автомобиль с тремя рядами сидений станет флагманским в линейке марки.





Длина CX-8 составляет 4900 мм, ширина — 1840 мм, высота — 1730 мм, размер колесной базы составляет 2930 мм. В профиль автомобиль напоминает новую CX-5 с острым «акульим» носом.







На рынке Японии автомобиль появится уже осенью, там он получит 2,2-литровый дизель и 6-скоростной «автомат».





С третьим рядом сидений машину можно купить с 6 или 7 местами.











