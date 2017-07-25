Mazda показала огромный CX-8 на семь мест

Mazda показала первые фото нового кроссовера CX-8. По данным производителя, автомобиль с тремя рядами сидений станет флагманским в линейке марки.


Длина CX-8 составляет 4900 мм, ширина — 1840 мм, высота — 1730 мм, размер колесной базы составляет 2930 мм. В профиль автомобиль напоминает новую CX-5 с острым «акульим» носом.


На рынке Японии автомобиль появится уже осенью, там он получит 2,2-литровый дизель и 6-скоростной «автомат».


С третьим рядом сидений машину можно купить с 6 или 7 местами.


Mazda показала огромный CX-8 на семь мест (фото)


Mazda показала огромный CX-8 на семь мест (фото)


НГС.АВТО
Фото mazda.com

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