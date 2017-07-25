Жеребец убил шестилетнего ребенка ударом копыта

Следователи нашли хозяина лошади

Днем 25 июля в Новосибирской области погиб шестилетний мальчик — его копытом ударила лошадь.







Инцидент случился в деревне Казанцево Барабинского района. Днем пятеро детей, которым было от 6 до 9 лет, гуляли по поляне. Недалеко паслись лошади, животных было не меньше четырёх.







«В какой-то момент лошади поскакали в направлении несовершеннолетних, и последние стали убегать в стороны от надвигавшихся на них животных. В то же время 6-летний мальчик не успел удалиться на безопасное расстояние, и проскакавший рядом с ним жеребец ударил ребенка копытом в область головы. В результате полученных повреждений мальчик скончался», — рассказали в следственном управлении СК РФ по НСО.







На место отправились следователи, они уже опросили очевидцев и выяснили, кому принадлежала лошадь. Идет проверка.

