Новосибирские геологи получили 15 миллионов и собрались на поиски древних пород

Геологи за работой

В Новосибирском госуниверситете заработала новая геологическая лаборатория — её сотрудники займутся изучением геологического прошлого глубин Центральной Азии.







Ближайшая экспедиция начнется в августе: ученые отправятся на Алтай.







«Юго-западная часть Алтая, так называемый Рудный Алтай.





Здесь обнажены породы, сформировавшиеся около 300 млн лет назад и залегавшие на глубине 15–20 км.





Кроме того, в этом регионе широко известны рудные месторождения золота, серебра, свинца, цинка, меди, молибдена, вольфрама, олова, лития и т.д. Появление этих металлов традиционно связывается с магматическими породами, т.е. с глубинными процессами, которые происходили в недрах Земли. Мы не изучаем конкретно рудные месторождения, однако нас интересуют магматические породы как возможные источники компонентов этих руд и причины их возникновения и эволюции», — рассказал заведующей новой лабораторией петрологии, геохимии и геодинамики Сергей Хромых.







Деньги на лабораторию, а также научные исследования выделило Министерство образования и науки РФ. Проект рассчитан на три года, каждый год ученые будут получать по 5 млн руб.







«По словам геологов НГУ, необходимость в создании лаборатории назрела давно — научные исследования в области петрологии, геохимии и геодинамики уже много лет ведутся на кафедре минералогии и петрографии ГГФ НГУ и в Институте геологии и минералогии СО РАН. Сотрудники кафедры: 3 доктора наук, 7 кандидатов наук и 3 молодых специалиста, — вошли в состав лаборатории. Кроме того в лаборатории будут работать аспиранты и студенты НГУ», — сообщает пресс-служба НГУ.







Общая цель геологов — исследовать подвергшиеся глубокой эрозии участки Центрально-Азиатского складчатого пояса, протягивающегося почти через всю Евразию — от Уральских гор до Тихого океана. Он возник сотни миллионов лет назад из-за сближения древних континентов и менее крупных континентальных блоков.







«Столкновение континентальных блоков всегда приводит к возникновению гор. При этом происходит общее утолщение континентальной коры, а в недрах идет преобразование горных пород под действием высоких давлений и температур (процессы метаморфизма) и их частичное плавление с образованием силикатных расплавов — магм. Затем они внедряются в земную кору и остывают.





Со временем образовавшиеся горы подверглись эрозии, и под воздействием воды и ветра на поверхности оказались разные магматические и метаморфические породы, которые раньше были "спрятаны" в глубине Земли. Именно они нас интересуют.





Нам важно знать, какие процессы происходили на глубине много миллионов лет назад во время формирования Центрально-Азиатского складчатого пояса», — пояснил Хромых







Кроме Алтая геологов интересует остров Ольхон и Приольхонье на Байкале — фрагмент древней системы, где интересующие нас процессы происходили около 500 млн лет назад. Сейчас здесь обнажены породы, которые в прошлом залегали на глубине до 40 км. Похожая геологическая ситуация и на хребте Сангилен, расположенным в юго-восточной части Республики Тува.







Среди других экспедиций, в которые недавно отправлялись новосибирские геологи, была международная экспедиция к архипелагам Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.