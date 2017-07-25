Новосибирские геологи получили 15 миллионов и собрались на поиски древних пород

Геологи за работой
Геологи за работой

В Новосибирском госуниверситете заработала новая геологическая лаборатория — её сотрудники займутся изучением геологического прошлого глубин Центральной Азии.


Ближайшая экспедиция начнется в августе: ученые отправятся на Алтай.


«Юго-западная часть Алтая, так называемый Рудный Алтай. 


Здесь обнажены породы, сформировавшиеся около 300 млн лет назад и залегавшие на глубине 15–20 км. 


Кроме того, в этом регионе широко известны рудные месторождения золота, серебра, свинца, цинка, меди, молибдена, вольфрама, олова, лития и т.д. Появление этих металлов традиционно связывается с магматическими породами, т.е. с глубинными процессами, которые происходили в недрах Земли. Мы не изучаем конкретно рудные месторождения, однако нас интересуют магматические породы как возможные источники компонентов этих руд и причины их возникновения и эволюции», — рассказал заведующей новой лабораторией петрологии, геохимии и геодинамики Сергей Хромых.


Деньги на лабораторию, а также научные исследования выделило Министерство образования и науки РФ. Проект рассчитан на три года, каждый год ученые будут получать по 5 млн руб.


«По словам геологов НГУ, необходимость в создании лаборатории назрела давно — научные исследования в области петрологии, геохимии и геодинамики уже много лет ведутся на кафедре минералогии и петрографии ГГФ НГУ и в Институте геологии и минералогии СО РАН. Сотрудники кафедры: 3 доктора наук, 7 кандидатов наук и 3 молодых специалиста, — вошли в состав лаборатории. Кроме того в лаборатории будут работать аспиранты и студенты НГУ», — сообщает пресс-служба НГУ.


Общая цель геологов — исследовать подвергшиеся глубокой эрозии участки Центрально-Азиатского складчатого пояса, протягивающегося почти через всю Евразию — от Уральских гор до Тихого океана. Он возник сотни миллионов лет назад из-за сближения древних континентов и менее крупных континентальных блоков.


«Столкновение континентальных блоков всегда приводит к возникновению гор. При этом происходит общее утолщение континентальной коры, а в недрах идет преобразование горных пород под действием высоких давлений и температур (процессы метаморфизма) и их частичное плавление с образованием силикатных расплавов — магм. Затем они внедряются в земную кору и остывают. 


Со временем образовавшиеся горы подверглись эрозии, и под воздействием воды и ветра на поверхности оказались разные магматические и метаморфические породы, которые раньше были "спрятаны" в глубине Земли. Именно они нас интересуют. 


Нам важно знать, какие процессы происходили на глубине много миллионов лет назад во время формирования Центрально-Азиатского складчатого пояса», — пояснил Хромых


Кроме Алтая геологов интересует остров Ольхон и Приольхонье на Байкале — фрагмент древней системы, где интересующие нас процессы происходили около 500 млн лет назад. Сейчас здесь обнажены породы, которые в прошлом залегали на глубине до 40 км. Похожая геологическая ситуация и на хребте Сангилен, расположенным в юго-восточной части Республики Тува.


Среди других экспедиций, в которые недавно отправлялись новосибирские геологи, была международная экспедиция к архипелагам Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

Елена Громкова
Фото предоставил Сергей Хромых, nsu.ru

Прочтений: 1520
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено